Iránski hackeri udreli na FBI: Cez ich drony sledujú ľudí a posielajú mrazivý odkaz na MS

WASHINGTON - Hackerská skupina s väzbami na Irán, známa pod názvom Handala, tvrdí, že sa jej podarilo preniknúť do dronov amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), a pohrozila, že zaútočí na majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa začali vo štvrtok. V piatok o tom informovala monitorovacia organizácia SITE Intelligence Group, píše o tom agentúra AFP.
Handala vo svojom vyhlásení uviedla, že už „mesiace (má prístup ku) všetkým záberom a všetkým podozrivým“, ktorých zachytili FPV drony používané FBI. Hackeri poznamenali, že drony sú vybavené funkciou rozpoznávania tváre a kontrolou evidenčných čísel, ktoré sa využívajú v boji proti terorizmu.
„Radšej posilnite bezpečnostné opatrenia na majstrovstvách sveta, niektoré z tých tímov sa nám vôbec nepáčia. Nezabudnite: FPV drony sú všade, nikdy neviete, kedy sa jeden z nich môže ocitnúť priamo v autobuse vášho tímu,“ dodala hackerská skupina vo vyhlásení citovanom organizáciou SITE Intelligence Group.
Ochrana štadiónov pomocou dronov
FBI nasadzuje drony v okolí štadiónov majstrovstiev sveta, aby ich chránila pred neoprávnenými lietadlami, vysvetľuje AFP. Používanie dronov bude zakázané nad americkými štadiónmi, kde sa konajú zápasy, ako aj nad fanúšikovskými podujatiami súvisiacimi s turnajom, ktorý spoločne hostia Spojené štáty, Kanada a Mexiko. Ministerstvo spravodlivosti USA už predtým varovalo pred možnými kybernetickými útokmi zo strany iránskych aktérov po americko-izraelských úderoch na Teherán z februára, ktoré vyvolali vojnu na Blízkom východe.
AFP dodáva, že policajné školenie zamerané na boj proti neoprávnenej činnosti dronov počas majstrovstiev sveta vo futbale bolo súčasťou federálnej dotácie vo výške 500 miliónov dolárov určenej na boj proti tejto rastúcej hrozbe na športových podujatiach. Handala tiež zverejnila fotografie a videozáznamy, o ktorých tvrdí, že pochádzajú z napadnutých dronov. Organizácia SITE Intelligence Group to však spochybnila. AFP pripomína, že skupina sa v marci prihlásila k hackerskému útoku na súkromnú e-mailovú schránku riaditeľa FBI Kasha Patela a na internete zverejnila jeho fotografie a ďalší materiál.