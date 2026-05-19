Drogový online barón zo SLOVENSKA si v USA vypočul rozsudok: Prípad otriasa krajinou, slová sudcu si navždy zapamätá

BRATISLAVA/ST. LOUIS - Prípad 33-ročného Slováka Alana Billa, ktorého pred viac ako dvoma rokmi zadržali po prílete do Spojených štátov, má ďalšie pokračovanie. Americký federálny súd ho odsúdil na 200 mesiacov väzenia za účasť na prevádzke jedného z najväčších darknetových trhovísk posledných rokov.
Tridsaťtriročný Alan Bill z Bratislavy sa podľa amerických justičných úradov podieľal na fungovaní platformy Kingdom Market, ktorá medzi rokmi 2021 až 2023 slúžila na predaj drog, ukradnutých osobných údajov, falošných dokladov, falšovaných peňazí či škodlivého softvéru. Používatelia platili kryptomenami cez anonymné alebo poloanonymné účty.
Bill sa ešte v januári priznal k sprisahaniu s cieľom distribúcie kontrolovaných látok. Vyšetrovatelia tvrdia, že zabezpečoval webovú administráciu platformy, pomáhal vytvárať stránky Kingdom Marketu na Reddite a fóre Dread a komunikoval s ďalšími členmi siete ohľadom transakcií.
Na darknete sa predával heroín aj fentanyl
Podľa prokuratúry servery Kingdom Marketu evidovali viac než 1 500 predajov heroínu a stovky predajov oxykodónu. Vyšetrovatelia zároveň tvrdia, že niektoré produkty obsahovali fentanyl, extrémne nebezpečný opioid, ktorý je v USA spájaný s tisíckami úmrtí
Federálni agenti FBI v utajení si cez platformu objednali fentanyl, metamfetamín aj americký pas. Zásielky boli doručené do štátu Missouri, kde následne rozbehli vyšetrovanie. Slovák Bill skončil v rukách FBI 15. decembra 2023 na letisku Newark Liberty International Airport. Pri kontrole u neho našli elektronické zariadenia obsahujúce dôkazy o jeho napojení na Kingdom Market.
Nekompromisný sudca
Hoci sa Alan Bill snažil počas pojednávania minimalizovať svoju úlohu, sudca Cristian M. Stevens dospel k záveru, že bol jedným z organizátorov celej operácie a vedel, aký typ tovaru sa na platforme predáva. "Je zložité si vôbec predstaviť množstvo utrpenia, ktoré činy obžalovaného spôsobili," vyhlásil sudca po vynesení rozsudku.
Okrem trestu vo výške 200 mesiacov väzenia príde Slovák aj o viacero kryptomien a domény KingdomMarket.live a KingdomMarket.so, ktoré americké úrady medzičasom zrušili. Prípad Alana Billa sa na Slovensku dostal do pozornosti už začiatkom roka 2024. V tom čase sa objavili informácie, že mal byť jedným zo spoluzakladateľov darknetového trhu a po zadržaní mal vo väzbe psychické problémy.