Hackeri odhalili slabiny Ruska! Ukrajinci sa nabúrali do rokovania: Unikli závažné problémy

MOSKVA - Záznam údajného ruského rokovania o výrobe dronov odhalil problémy so zásobovaním. Do diskusie sa navyše mali nabúrať ukrajinskí hackeri.

Tajný záznam vyvolal rozruch

Do verejného priestoru sa dostala nahrávka, ktorá má zachytávať interné online stretnutie ruských predstaviteľov o výrobe dronov. Video zverejnilo ukrajinské Centrum pre strategickú komunikáciu a informačnú bezpečnosť na platforme X.

Pravosť záznamu zatiaľ nebola nezávisle potvrdená, no jeho obsah naznačuje vážne problémy v ruskom obrannom priemysle.

Chýbajú základné materiály

Z vystúpení účastníkov vyplýva, že Rusko má problém zabezpečiť aj elementárne suroviny potrebné na výrobu.

„V Rusku sa to nedá zohnať,“ zaznieva v nahrávke v súvislosti so surovinami potrebnými napríklad na batérie.

Hoci sa niektoré komponenty montujú priamo v krajine, kľúčové materiály musia podľa diskutujúcich prichádzať zo zahraničia.

Závislosť od zahraničia je zjavná

Ešte konkrétnejšie zaznievajú slová o závislosti pri úplne základných veciach.

„Ak vezmeme aj obyčajné medené drôty, tak z 90 percent ide o zahraničné suroviny,“ uviedla jedna z účastníčok.

Na to nadviazal ďalší hlas: „Toto je už čínsky plast – ruský plast neexistuje.“

Takéto priznania podľa expertov poukazujú na hlboké systémové slabiny.

Do diskusie vstúpili hackeri

Priebeh stretnutia sa však nečakane zmenil. Do rozhovoru sa náhle zapojil neznámy hlas, ktorý podľa všetkého patril ukrajinskému hackerovi.

Začal klásť provokatívne otázky a útočiť na účastníkov. Podľa záznamu mali útočníci prístup aj k obrazovým prenosom a údajom o prítomných.

Reakcia bola okamžitá a nervózna. „Vypnúť,“ zaznelo stručne z jednej strany, po čom sa spojenie náhle prerušilo.

Odhalené slabiny systému

Incident neukazuje len bezpečnostné diery v komunikácii, ale aj širšie problémy ruského zbrojárskeho sektora.

Ak sa obsah nahrávky potvrdí, naznačuje to nielen technologické zaostávanie, ale aj výraznú závislosť od dovozu – a to aj pri základných výrobných materiáloch.

Súvisiace články

Tvrdá reakcia Orbána: Bez
Tvrdá reakcia Orbána: Bez obnovenia dodávok ruskej ropy nebude pôžička pre Ukrajinu!
Zahraničné
Ukrajinský minister zahraničia Dmytro
Desivé varovanie exministra: Bielorusko môže zaútočiť na Ukrajinu! TOTO sú hrozivé signály
Zahraničné
Ilustračné foto
PANIKA v Rumunsku: Nad krajinou preletel v noci NEZNÁMY dron! Bolo to v čase ruských útokov na Ukrajinu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Miloslav Mečíř po znovuzvolení za prezidenta STZ
Miloslav Mečíř po znovuzvolení za prezidenta STZ
Tenis
Štýlové ikony Česko-Slovenska: Sestry Chomistekové, neprehliadnuteľná Zea či Ben Cristovao a ďalší
Štýlové ikony Česko-Slovenska: Sestry Chomistekové, neprehliadnuteľná Zea či Ben Cristovao a ďalší
Feminity TV
Prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) naďalej ostáva Miroslav Kiraľvarga
Prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) naďalej ostáva Miroslav Kiraľvarga
Správy

Domáce správy

Tretí PRIESKUM v rade:
Tretí PRIESKUM v rade: Uhrík a Matovič majú problém, Danko opäť klope na dvere parlamentu!
Domáce
Samuel Migaľ
Minister Migaľ poškuľuje po ďalšej lukratévnej funkcii: Priznal, že už prebiehajú debaty!
Domáce
Ilustračné foto
Košice na sviatok menia režim: Zamestnanci dostanú 8. mája voľno, otvorených bude len pár škôl
Domáce
NDS začne už o pár dní s výmenou zvodidiel na mostoch pri Liptovskom Hrádku – čakajú nás dopravné obmedzenia
NDS začne už o pár dní s výmenou zvodidiel na mostoch pri Liptovskom Hrádku – čakajú nás dopravné obmedzenia
Žilina

Zahraničné

Hackeri napadli rokovanie o
Hackeri odhalili slabiny Ruska! Ukrajinci sa nabúrali do rokovania: Unikli závažné problémy
Zahraničné
Ilustračné foto
UNIFIL hlási ďalšiu obeť útoku v Libanone: Indonézsky vojak zomrel na zranenia z marca
Zahraničné
Česko na nohách, politický
Česko na nohách, politický rebel šokuje: Slovník ako z čias nacistov! TIETO slová rieši už aj Babiš
Zahraničné
Talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Meloniová v NATO: Aliancia musí zostať jednotná, Európa má niesť väčšiu zodpovednosť
Zahraničné

Prominenti

Noah Wyle
Šokujúce priznanie: Herec z Pohotovosti prehajdákal milióny, padol na dno, dostali ho depresie
Zahraniční prominenti
FOTO Na Bratislavských módnych dňoch
BMD sa hemžilo vnadami: Sklovskej discogule, Mokráňovej skoro vypadli a bradavky Kollárovej ex
Domáci prominenti
Premiéra filmu Duchoň, Gregor
Prísne strážené tajomstvo slovenskej herečky (39): Je tehotná... Veď ona čochvíľa rodí!
Domáci prominenti
FOTO Zorka Hejdová
Známa Češka na svetovej premiére: Zatienila aj slávne celebrity!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zobral si ho na
Zobral si ho na druhý svet: Pozrite sa, čo čínska rodina zakopala spolu so zosnulým milionárom
Zaujímavosti
Úžsný tip na výlet:
Úžsný tip na výlet: Toto miesto na pri Rožňave vás ohromí krásou čerešňových kvetov
dromedar.sk
FOTO Humanoid naháňal diviaky!
Ľudia zostali v nemom úžase: VIDEO Humanoid v meste naháňal diviaky! Budúcnosť je tu?
Zaujímavosti
Na záhrade im pristál
Bezpečnostná kamera mu poslala upozornenie: Keď Hunter uvidel, kto mu práve PARKUJE V ZÁHRADE, zostal v nemom úžase!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Ekonomika

Dočkáme sa leteckej linky z Bratislavy do Prahy? Minister Ráž zvažuje aj jej dotovanie!
Dočkáme sa leteckej linky z Bratislavy do Prahy? Minister Ráž zvažuje aj jej dotovanie!
Ruská ropa už tečie, čo však čaká motoristov? Analytik varuje, že trh je stále ako na ihlách!
Ruská ropa už tečie, čo však čaká motoristov? Analytik varuje, že trh je stále ako na ihlách!
Rusko naspäť medzi elitou? Trump vraj zvažuje pozvanie Putina na summit G20 v jeho golfovom klube v Miami!
Rusko naspäť medzi elitou? Trump vraj zvažuje pozvanie Putina na summit G20 v jeho golfovom klube v Miami!
Osobné bankroty lámu rekordy: Najviac to schytávajú tridsiatnici, dlhy však dobiehajú aj seniorov!
Osobné bankroty lámu rekordy: Najviac to schytávajú tridsiatnici, dlhy však dobiehajú aj seniorov!

Šport

Hamšík ako Calzonov nástupca pri slovenskej reprezentácii? V hre sú viaceré známe mená
Hamšík ako Calzonov nástupca pri slovenskej reprezentácii? V hre sú viaceré známe mená
Reprezentácia
Zámok, aký ešte nikdy nevidel: Slovan ustál mega tlak Nitry, Lacka volá po mentálnej očiste
Zámok, aký ešte nikdy nevidel: Slovan ustál mega tlak Nitry, Lacka volá po mentálnej očiste
Tipsport liga
Výborná správa pre celý futbalový svet: Bayern Mníchov potešil Neuera i svojich fanúšikov
Výborná správa pre celý futbalový svet: Bayern Mníchov potešil Neuera i svojich fanúšikov
Bundesliga
Tvrdé slová legendy: Francúzsky kanonier chváli PSG, Realu Madrid nastavuje zrkadlo
Tvrdé slová legendy: Francúzsky kanonier chváli PSG, Realu Madrid nastavuje zrkadlo
Ostatné

Auto-moto

TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Klasické testy
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Doprava
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
Klasické testy
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Doprava

Kariéra a motivácia

Využívate v práci firemné auto? Toto sú povinnosti, ktoré musíte poznať
Využívate v práci firemné auto? Toto sú povinnosti, ktoré musíte poznať
Pracovné podmienky
Nedeľné večerné úzkosti: Ako skrotiť „Sunday Scaries“ a začať týždeň v pohode
Nedeľné večerné úzkosti: Ako skrotiť „Sunday Scaries“ a začať týždeň v pohode
Práca a voľný čas
Checklist: Čo si pripraviť na pohovor, aby ste vyzerali ako profesionál
Checklist: Čo si pripraviť na pohovor, aby ste vyzerali ako profesionál
Pracovný pohovor
Kariérne lekcie z obrazovky: Čo nás o úspechu naučili seriály a filmy?
Kariérne lekcie z obrazovky: Čo nás o úspechu naučili seriály a filmy?
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Koláče a torty
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Kuracie prsia

Technológie

Google cez AI Overviews bude čítať obsah Gmail správ. Znie to desivo, no túto funkciu budeš chcieť používať každý deň
Google cez AI Overviews bude čítať obsah Gmail správ. Znie to desivo, no túto funkciu budeš chcieť používať každý deň
Aplikácie a hry
Trump Class: najdrahšia bojová loď histórie za 17 miliárd dolárov dostáva reálne kontúry
Trump Class: najdrahšia bojová loď histórie za 17 miliárd dolárov dostáva reálne kontúry
Výzbroj a zbrane
Americké námorníctvo spravilo z „hlúpej“ bomby presnú a smrtiacu zbraň: JDAM LR dokáže rýchlo zasiahnuť aj viacero cieľov naraz
Americké námorníctvo spravilo z „hlúpej“ bomby presnú a smrtiacu zbraň: JDAM LR dokáže rýchlo zasiahnuť aj viacero cieľov naraz
Armádne technológie
Google vytiahol veľký tromf pre prácu. Táto AI novinka ti nájde súbory, pripraví dokumenty a urobí poriadok v chaose
Google vytiahol veľký tromf pre prácu. Táto AI novinka ti nájde súbory, pripraví dokumenty a urobí poriadok v chaose
Aplikácie a hry

Bývanie

Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie

Pre kutilov

Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčšie slabiny znamení vo vzťahu: Toto vás môže stáť lásku
Partnerské vzťahy
Najväčšie slabiny znamení vo vzťahu: Toto vás môže stáť lásku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tretí PRIESKUM v rade:
Domáce
Tretí PRIESKUM v rade: Uhrík a Matovič majú problém, Danko opäť klope na dvere parlamentu!
Hackeri napadli rokovanie o
Zahraničné
Hackeri odhalili slabiny Ruska! Ukrajinci sa nabúrali do rokovania: Unikli závažné problémy
Samuel Migaľ
Domáce
Minister Migaľ poškuľuje po ďalšej lukratévnej funkcii: Priznal, že už prebiehajú debaty!
Česko na nohách, politický
Zahraničné
Česko na nohách, politický rebel šokuje: Slovník ako z čias nacistov! TIETO slová rieši už aj Babiš

Ďalšie zo Zoznamu