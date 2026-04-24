Hackeri odhalili slabiny Ruska! Ukrajinci sa nabúrali do rokovania: Unikli závažné problémy

MOSKVA - Záznam údajného ruského rokovania o výrobe dronov odhalil problémy so zásobovaním. Do diskusie sa navyše mali nabúrať ukrajinskí hackeri.
Tajný záznam vyvolal rozruch
Do verejného priestoru sa dostala nahrávka, ktorá má zachytávať interné online stretnutie ruských predstaviteľov o výrobe dronov. Video zverejnilo ukrajinské Centrum pre strategickú komunikáciu a informačnú bezpečnosť na platforme X.
Pravosť záznamu zatiaľ nebola nezávisle potvrdená, no jeho obsah naznačuje vážne problémy v ruskom obrannom priemysle.
Chýbajú základné materiály
Z vystúpení účastníkov vyplýva, že Rusko má problém zabezpečiť aj elementárne suroviny potrebné na výrobu.
„V Rusku sa to nedá zohnať,“ zaznieva v nahrávke v súvislosti so surovinami potrebnými napríklad na batérie.
Hoci sa niektoré komponenty montujú priamo v krajine, kľúčové materiály musia podľa diskutujúcich prichádzať zo zahraničia.
Závislosť od zahraničia je zjavná
Ešte konkrétnejšie zaznievajú slová o závislosti pri úplne základných veciach.
„Ak vezmeme aj obyčajné medené drôty, tak z 90 percent ide o zahraničné suroviny,“ uviedla jedna z účastníčok.
Na to nadviazal ďalší hlas: „Toto je už čínsky plast – ruský plast neexistuje.“
Takéto priznania podľa expertov poukazujú na hlboké systémové slabiny.
Do diskusie vstúpili hackeri
Priebeh stretnutia sa však nečakane zmenil. Do rozhovoru sa náhle zapojil neznámy hlas, ktorý podľa všetkého patril ukrajinskému hackerovi.
Začal klásť provokatívne otázky a útočiť na účastníkov. Podľa záznamu mali útočníci prístup aj k obrazovým prenosom a údajom o prítomných.
Reakcia bola okamžitá a nervózna. „Vypnúť,“ zaznelo stručne z jednej strany, po čom sa spojenie náhle prerušilo.
Odhalené slabiny systému
Incident neukazuje len bezpečnostné diery v komunikácii, ale aj širšie problémy ruského zbrojárskeho sektora.
Ak sa obsah nahrávky potvrdí, naznačuje to nielen technologické zaostávanie, ale aj výraznú závislosť od dovozu – a to aj pri základných výrobných materiáloch.