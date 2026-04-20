Mier na dosah alebo tvrdý úder: Trumpova elita je na ceste na rozhovory s Iránom v Islamabade

NEW YORK/ISLAMABAD - Americký viceprezident J. D. Vance a ďalší členovia delegácie USA sú na ceste do Pakistanu na mierové rokovania s Iránom. Do Islamabadu by mali doraziť o niekoľko hodín. Uviedol to americký prezident Donald Trump v pondelok pre denník New York Post. Dodal, že by bol ochotný stretnúť sa s iránskymi lídrami, ak sa dosiahne pokrok.
„Mali by sme viesť rokovania,“ povedal Trump v krátkom rozhovore. Vyjadril presvedčenie, že rozhovory nestroskotajú. „Predpokladám, že v tejto fáze sa nikto nehrá hry,“ dodal. Prezident potvrdil, že do Islamabadu cestuje americká delegácia na vysokej úrovni - viceprezident Vance, osobitný vyslanec Steve Witkoff a poradca Jared Kushner. „Budú tam dnes večer (islamabadského) času,“ priblížil.
Jadrová podmienka pre Irán
Trump naznačil, že je otvorený priamemu stretnutiu s iránskym vedením, ak na to bude príležitosť. „Nemám problém sa s nimi stretnúť,“ povedal. Zopakoval, že ústrednou požiadavkou pre Irán, od ktorej Washington neustúpi, je vzdanie sa snahy získať jadrové zbrane. Šéf Bieleho domu odmietol spresniť dôsledky pre Teherán, ak nepristúpi na takúto požiadavku alebo ak rozhovory zlyhajú. „Môžete si to predstaviť, nebolo by to pekné,“ doplnil.
Teherán zvažuje účasť
Vysokopostavený iránsky predstaviteľ medzitým pre agentúru Reuters povedal, že Teherán „pozitívne skúma“ svoju účasť na mierových rozhovoroch so Spojenými štátmi, konečné rozhodnutie však ešte nepadlo.
Podľa zdroja Pakistan ako sprostredkovateľ vedie úsilie o ukončenie americkej blokády a zaistenie iránskej účasti na mierových rokovaniach. Washington a Teherán viedli po uzavretí dvojtýždňového prímeria v Islamabade 11. a 12. apríla prvé kolo rozhovorov, ktoré neprinieslo konkrétne výsledky. Pakistanský zdroj zúčastnený na rozhovoroch uviedol, že prímerie sa skončí v stredu 22. apríla o 20.00 h východoamerického času (štvrtok 2.00 h SELČ).