TOTO ste potrebovali vedieť: Prečo máme v stolici celú kukuricu, aj keď ju predtým požujeme? Lekár vysvetľuje

WASHINGTON - Pozná to veľa ľudí. Po jedle s kukuricou sa môže zdať, že telo ju vôbec nestrávilo. Gastroenterológovia však vysvetľujú, že ide o úplne bežný jav a dôvodom je špeciálna štruktúra kukuričných zŕn.
Kukurica patrí medzi potraviny, ktoré dokážu človeka po návšteve toalety poriadne prekvapiť. Mnohí si totiž všimli, že zrnká často vyzerajú takmer rovnako ako pred konzumáciou. Podľa odborníkov však nejde o znak zlého trávenia ani zdravotný problém.
Ako vysvetlil portálu HuffPost gastroenterológ Leybelis Padilla, kukurica je známa tým, že sa po jedle „objaví druhýkrát“.
Telo si nevie poradiť s obalom zrna
To, čo ľudia po trávení vidia, pritom väčšinou nie je celé zrno. Ide najmä o jeho vonkajší obal, ktorý sa nazýva perikarp.
Táto vrstva je tvorená veľmi odolnou celulózou — typom rastlinnej vlákniny, ktorú ľudský organizmus nedokáže úplne rozložiť.
„Ľudské telo nemá enzýmy potrebné na úplné strávenie tejto šupky,“ vysvetlila gastroenterologička Susan Kais.
Aj pri dôkladnom žuvaní preto často zostáva vonkajšia vrstva zachovaná, zatiaľ čo vnútro kukurice telo normálne spracuje a využije.
Veľa závisí aj od žuvania
Podľa lekárov zohráva dôležitú úlohu aj spôsob jedenia. Ak človek kukuricu dostatočne nerozhryzie alebo zje viac zŕn naraz, pravdepodobnosť, že ich neskôr uvidí takmer neporušené, rastie.
„Niektorí ľudia si to všimnú častejšie, iní len zriedka. Obe situácie sú normálne,“ uviedla Kaisová.
Rozdiely podľa odborníkov spôsobuje aj individuálne fungovanie tráviaceho systému, rýchlosť trávenia či zloženie črevných baktérií.
Ani lepší mikrobióm však podľa Padillu väčšinou nedokáže úplne rozložiť tvrdý obal kukuričného zrna.
Živiny telo napriek tomu získa
To, že kukurica vyzerá po trávení zvláštne, ešte neznamená, že z nej telo nemá úžitok.
Odborníci upozorňujú, že sacharidy, vitamíny aj antioxidanty sa z kukurice normálne vstrebávajú, pokiaľ človek zrná aspoň čiastočne rozhryzie.
„Predstavte si to ako obal, ktorý zostane zachovaný, zatiaľ čo obsah telo využije,“ vysvetlila Kaisová.
Iná situácia však nastáva, ak človek zrno prehltne úplne celé. Vtedy sa telo k živinám prakticky nedostane.
Kukurica nie je jediná
Podobne sa podľa lekárov správajú aj ďalšie potraviny s vysokým obsahom vlákniny a pevnou šupkou.
V stolici sa môžu objaviť napríklad čučoriedky, semienka, orechy, šupky z paradajok či paprík alebo zvyšky pukancov.
Odborníci zdôrazňujú, že ide o bežný jav. Dôvod na obavy vzniká až vtedy, ak sa pridajú dlhodobé tráviace problémy, výrazné zmeny stolice alebo bolesti.