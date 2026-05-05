Odborník varuje: TOTO je najčastejšia CHYBA Slovákov, ktorú robia na jar! Končia s bolesťami u lekára

BÁNOVCR NAD BEBRAVOU - Mnohí ľudia sa s príchodom jari a teplejších dní vracajú k pohybu. Po mesiacoch nižšej aktivity však telo nie je pripravené na náhlu záťaž, čo sa často prejaví bolesťami kolien. Po zime trpia, pomôže im tak len postupný návrat k pohybu. Uviedol to ortopéd z Centra pre liečbu pohybového aparátu nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Viliam Laudon.
Práve kolená patria podľa odborníkov medzi najviac ohrozené kĺby a prudké zvýšenie aktivity môže viesť k bolestiam, opuchom či vážnejším zraneniam. Nejde len o bežné rozhýbanie, ale o reakciu kĺbov, väzov a svalov na prudkú zmenu režimu. „Koleno je jeden z najviac zaťažovaných kĺbov v tele. Po zimnej pauze dochádza k oslabeniu svalov, zníženej stabilite a horšej koordinácii pohybu. Ak človek zrazu začne intenzívne športovať, koleno na to jednoducho nie je pripravené,“ vysvetlil Laudon.
Stav chrupavky
Kľúčovú úlohu podľa neho zohráva aj stav chrupavky, tá síce nemá vlastné cievne zásobenie, no pri pravidelnom pohybe sa vyživuje prostredníctvom kĺbovej tekutiny. Náhle preťaženie po dlhšej dobe bez aktivity tak môže viesť k jej podráždeniu a bolestiam. „Typicky ide o pacientov, ktorí začnú behať, bicyklovať alebo športovať niekoľkokrát do týždňa bez postupného zvyšovania záťaže. Často prichádzajú s bolesťou prednej časti kolena, pocitom nestability alebo opuchom,“ priblížil lekár.
Najčastejšie diagnózy
Medzi najčastejšie diagnózy patria preťaženie šliach, podráždenie chrupavky či natiahnutie väzov. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k poškodeniu menisku, najmä pri rotačných pohyboch alebo nesprávnej technike cvičenia. „Ľudia majú tendenciu podceniť prvé príznaky. Bolesť ignorujú, prípadne ju riešia len analgetikami. To však môže viesť k zhoršeniu stavu a predĺženiu liečby,“ upozornil ortopéd.
Odborníci preto odporúčajú návrat k pohybu postupne. Dôležité je začať s nižšou intenzitou, zaradiť rozcvičku a posilňovanie stabilizačných svalov. „Základom je rešpektovať vlastné limity. Ideálne je kombinovať aeróbnu aktivitu s posilňovaním a nezabúdať na regeneráciu. Veľmi dôležitá je aj kvalitná obuv a správna technika pohybu,“ podotkol Laudon. V prípade, že bolesť kolena podľa neho pretrváva niekoľko dní, zhoršuje sa alebo je sprevádzaná opuchom či obmedzením pohybu, je vhodné vyhľadať odbornú pomoc. „Včasná diagnostika môže zabrániť vážnejším poškodeniam a skrátiť dobu liečby. Netreba čakať, kým sa problém zhorší,“ uzatvoril ortopéd.