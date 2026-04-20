Šialená dráma na koncerte vážnej hudby: VIDEO Dirigent vyrazil sólistke husle z rúk! Stoja milióny eur

HELSINKI - Stačil jeden nečakaný pohyb a koncert sa na chvíľu zastavil. Incident na pódiu šokoval hudobníkov aj publikum.
Sekunda nepozornosti a miliónový nástroj vo vzduchu
Koncert orchestra Sinfonia Lahti sa 16. apríla zmenil na napätú drámu. Počas vystúpenia huslistky Eliny Vähälä došlo k nečakanému momentu, ktorý mohol skončiť katastrofou.
Dirigent Matthew Halls pri energickom geste nešťastne zasiahol jej nástroj. Husle sa uvoľnili z ruky a v oblúku leteli smerom k orchestru.
Ako uvádza Yle, išlo o sekundy, ktoré rozhodli o osude mimoriadne cenného nástroja.
„Podarilo sa mi dať nohu pred husle“
Huslistka opísala moment, ktorý si sama ani nepamätá – uvedomila si ho až po pozretí záznamu.
„Práve som dohrala svoju časť a držanie huslí už bolo uvoľnenejšie, keď sa dirigentova ruka dotkla nástroja a ten sa mi vyšmykol. Našťastie som akýmsi zázrakom stihla dať nohu pred seba a husle nespadli priamo na zem,“ uviedla.
Dodáva, že išlo o reflex, ktorý ju samotnú prekvapil. „Bol to neuveriteľný reflex, že som tú nohu stihla dať dopredu,“ priznala.
Nástroj s hodnotou miliónov
Nešlo pritom o obyčajné husle. Vähälä hrá na vzácnom nástroji z 18. storočia od majstra Giovanniho Battistu Guadagniniho.
Takéto husle sa na medzinárodných aukciách predávajú za viac než milión, niekedy až tri milióny eur. Pre samotnú hudobníčku však ich hodnota presahuje peniaze.
„Je to prostriedok vyjadrenia a zároveň niečo, čo som si svojou hrou postupne prispôsobila. V tomto zmysle je to organická súčasť mňa,“ vysvetlila.
Zmena zvuku naznačila problém
Po incidente sa koncert na chvíľu prerušil. Huslistka nástroj zdvihla, skontrolovala a po naladení sa vystúpenie obnovilo od finálnej časti.
Niečo však nebolo v poriadku. „Niektorá malá súčasť sa mohla pohnúť alebo sa mohol mierne uvoľniť spoj. Je to drobnosť, ale na zvuku sa to prejavilo,“ uviedla.
Husle smerujú k odborníkom
Nástroj teraz čaká dôkladná kontrola u špecialistov. V celom Fínsku sú len dvaja odborníci, ktorí dokážu opravovať takéto vzácne husle.
Prvé odhady hovoria o menšom poškodení, no aj drobná chyba môže mať pri takomto nástroji výrazný vplyv na jeho zvuk.
Dirigent sa ospravedlnil, orchester podržal sólistku
Po koncerte sa dirigent Halls hudobníčke opakovane ospravedlnil. Podporu jej vyjadril aj celý orchester.
Vähälä zdôraznila, že išlo o nešťastnú náhodu a voči dirigentovi necíti žiadnu zlosť. Jej hlavným cieľom je teraz jediné – aby boli husle včas pripravené na ďalšie vystúpenia.