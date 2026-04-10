Davy zaplavili Budapešť: Na Námestí hrdinov sa konal protestný koncert pred voľbami

BUDAPEŠŤ - Desiatky tisíc ľudí sa zhromaždilo v piatok podvečer na budapeštianskom Námestí hrdinov (Hősök tere), kde hnutie Občiansky odpor (Polgári Ellenállás) zorganizovalo sedemhodinový protestný koncert pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami. Informuje server hang.hu.
Cieľom podujatia je „prebudiť“ politicky pasívnych ľudí a vyjadriť kritiku voči súčasnému politickému systému v Maďarsku. Koncert sa začal o 16.00 h a má trvať až do 23.00 h, vystúpi na ňom vyše 40 účinkujúcich. Námestie hrdinov sa podľa servera úplne naplnilo a prístup k nemu bol čoraz ťažší, pretože preplnené boli aj prístupové ulice - Andrássyho trieda (Andrássy út) a Cesta Juraja Dóžu (Dózsa György út).
Maďarskú politickú scénu už 16 rokov ovláda strana Fidesz. Jej výrazný líder Viktor Orbán vládne v bloku s kresťanskodemokratickou KDNP nepretržite od roku 2010 a v predchádzajúcich štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu. Naposledy jeho konzervatívne zoskupenie v roku 2022 vyhralo voľby so ziskom vyše 54 percent a v 199-člennom zákonodarnom zbore získalo celkovo 135 kresiel.