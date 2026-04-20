Šokujúce slová exšéfa CIA: Trump je evidentne šialený! Treba ho odvolať

WASHINGTON - Výroky Donalda Trumpa o Iráne vyvolali ostré reakcie. Do kritiky sa zapojil aj bývalý šéf CIA, ktorý vo svojej kritike zašiel poriadne ďaleko.
Tvrdý útok z prostredia tajných služieb
Bývalý riaditeľ CIA John Brennan ostro skritizoval prezidenta USA Donalda Trumpa. Reagoval na jeho vyjadrenia o možnom zničení iránskej civilizácie, ktoré zazneli začiatkom apríla.
„Nie je spôsobilý na výkon funkcie, 25. dodatok americkej ústavy, ktorý hovorí o nedobrovoľnom odvolaní z funkcie, bol písaný s ohľadom na neho,“ uviedol Brennan pre denník The Guardian.
Podľa neho ide o situáciu, ktorá prekračuje hranice bežnej politickej polemiky.
„Ten človek je očividne šialený“
Brennan, ktorý stál na čele CIA počas administratívy Barack Obama, pritvrdil aj v ďalšom hodnotení.
„Ten človek je očividne šialený. Nemal by zastávať funkciu vrchného veliteľa s tak obrovskou palebnou silou a jadrovým arzenálom,“ vyhlásil.
Takéto slová z úst bývalého šéfa amerických tajných služieb patria medzi najostrejšie verejné útoky na úradujúceho prezidenta.
Tlak v Kongrese narastá
Kritika sa medzitým šíri aj medzi politikmi. Ako uvádza NBC News, viac než 70 demokratických zákonodarcov v Kongrese vyzvalo na aktivovanie 25. dodatku ústavy.
Ten umožňuje odvolať prezidenta z funkcie v prípade, že nie je schopný vykonávať svoje povinnosti.
Prečo je tento scenár nepravdepodobný
Napriek rastúcemu tlaku ide skôr o teoretickú možnosť. Kľúčový krok by totiž musel urobiť viceprezident J. D. Vance spolu s väčšinou kabinetu.
Vzhľadom na ich lojalitu voči prezidentovi je takýto postup prakticky vylúčený.
Vyšetrovania a politické napätie
Situáciu komplikuje aj fakt, že Brennana preveruje americké ministerstvo spravodlivosti. Podľa niektorých interpretácií môže ísť o odvetu voči Trumpovým kritikom.
Podobnému tlaku čelil aj bývalý riaditeľ FBI James Comey. Ten bol obvinený z klamstva pred Kongresom v súvislosti s vyšetrovaním ruského zasahovania do volieb.
Súd však jeho prípad zamietol.
Prípad zostáva otvorený
Na rozdiel od Comeyho zostáva Brennanov prípad otvorený a napätie okolo neho rastie.
„Vyšetrovanie sa vyostruje,“ vyhlásil v marci predseda justičného výboru Snemovne reprezentantov a Trumpov spojenec Jim Jordan.