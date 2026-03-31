Polícia zadržala dvojicu zlodejov: V Plešivci chodili po dvoroch a kradli, čo sa dalo

PLEŠIVEC - Polícia zadržala dvoch mužov podozrivých zo série krádeží v obci Plešivec v okrese Rožňava. Dvojica mala vchádzať do dvorov a hľadať veci, ktoré by mohli speňažiť. Obaja boli obvinení z trestného činu porušovania domovej slobody. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Oznámenie o dvoch osobách oblečených v čiernom, ktoré sa mali s kuklami na hlavách pohybovať po dvore jedného z rodinných domov v Plešivci, dostala polícia v nočných hodinách. Pri prvotnej kontrole hliadka na mieste nikoho nenašla, o niečo neskôr podozrivých spozorovali neďaleko čerpacej stanice. Dve osoby sa dali na útek a na opakované výzvy policajtov, aby ostali stáť, nereagovali.
„Nasledovala krátka naháňačka, pri ktorej sa policajtom podarilo zadržať jednu z unikajúcich osôb. Osoba pri sebe nemala doklady a svoju totožnosť nevedela hodnoverne preukázať. Bola eskortovaná na príslušné policajné obvodné oddelenie, kde vyšlo najavo, že ide o 24-ročného muža z blízkeho mesta,“ priblížila Illésová.
Na základe výpovede muža a operatívnou činnosťou polícia zistila, že nešlo o ojedinelý incident a dvojica sa mala opakovane pohybovať po viacerých pozemkoch v obci, vchádzať do dvorov a hľadať veci, ktoré by mohli speňažiť. „Zmiznúť mala nielen sada náradia, ale aj finančná hotovosť, veci z vozidla či dokonca obuv. Dom, do ktorého vošli, bol síce neobývaný, no vstup na pozemok bol možný len cez zatvorenú bránu,“ doplnila krajská policajná hovorkyňa s tým, že stotožniť sa podarilo obe osoby. Voči dvojici mužov bolo pre sériu krádeží vznesené obvinenie pre trestný čin porušovania domovej slobody, spracovaný bol tiež podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie.