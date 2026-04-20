Šokujúci nález! Na cintoríne objavili 50 detských tiel: Niekto sa ich TAJNE zbavil, tvrdia vyšetrovatelia

PORT OF SPAIN - Na cintoríne v ostrovnom štáte Trinidad a Tobago našla polícia tela najmenej 50 malých detí a šiestich dospelých, ktorých sa podľa vyšetrovateľov niekto nezákonne zbavil. Informoval o tom server BBC. Polícia uviedla, že telá našli v meste Cumuto vzdialenom približne 40 kilometrov od Port of Spain, hlavného mesta karibského štátu.
Policajný komisár Allister Guevarro označil nález za veľmi znepokojujúci. Predbežné vyšetrovanie ukazuje, že ide pravdepodobne o nezákonné nakladanie s neidentifikovanými mŕtvymi telami. ,,Každá osoba alebo inštitúcia, u ktorej sa preukáže porušenie povinnosti (správne nakladať s telami - pozn. redakcie) bude hnaná k zodpovednosti," uviedol komisár.
Podľa policajného vyhlásenia boli na cintoríne v súvislosti s prípadom nájdené štyri mužské dospelé telá a dve ženské. U piatich z nich našli vyšetrovatelia identifikačné štítky a dve mali známky toho, že u nich bola vykonaná pitva.
Podľa BBC nie je jasné, či prípad súvisí s násilím gangov v krajine. Trinidad a Tobago patria medzi štáty s najvyššou mierou vrážd v Latinskej Amerike a Karibiku, napísal server. V krajine kvôli pretrvávajúcej vysokej miere kriminality platí núdzový stav, ktorý dáva polícii rozšírené právomoci napríklad pri vykonávaní prehliadok a zatýkaní.