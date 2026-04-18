TRAGICKÝ nález pred potravinami! Objavili tam mŕtveho muža (†52), prvé DETAILY

LADICE - Pokojné slnečné predpoludnie v obci pri Zlatých Moravciach narušila tragická udalosť. Pred miestnymi potravinami v centre obce Ladice našli mŕtveho 52-ročného muža.
V sobotu (18. 4.) ráno došlo v obci Ladice v okrese Zlaté Moravce k tragédii. Mŕtve telo 52-ročného muža našli pred miestnymi potravinami. Podľa predbežných zistení mal spadnúť zo strechy budovy, v ktorej sa tiež nachádza obecný úrad a pošta. Miesto činu bolo počas obhliadky ohraničené policajnou páskou.
Prípadu a jeho okolnostiam sa venuje polícia. "Dnes v ranných hodinách došlo v obci Ladice pravdepodobne k pádu osoby z budovy. 52-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenie," priblížila pre Topky.sk nitrianska krajská policajná hovorkyňa Viktória Borloková. Dodala, že na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý na určenie presnej príčiny smrti nariadil vykonať pitvu.
Podľa našich informácií mal nebohý muž, obyvateľ Ladíc, prisunúť nádobu na odpad pod rebrík na budove, ktorá vedie na strechu, vyliezť po ňom a následne z tej strechy skočiť. K pádu malo dôjsť v skorých ranných hodiných.
Miestnu obyvateľku, ktorá býva neďaleko budovy, pred ktorou došlo k tragédii, čakal v sobotu ráno šok a len ťažko hľadala slová. "Pozrela som pred dom a oblial ma studený pot," opisuje svoje pocity, ktoré by nechcel zažiť nikto.