Známa detská výživa môže byť OTRÁVENÁ: Podozrivé poháre našli aj na Slovensku! Polícia ju zaistila v TOMTO meste

VIEDEŇ - Rakúska polícia varujepred dojčenskou výživou HiPP, ktorá môže byť otrávená. Podozrivé poháre sa podľa nej našli aj v Česku a na Slovensku a prvé laboratórne rozbory u nich ukázali obsah jedovatej prísady. Česká polícia uviedla, že sa prípadom zaoberá, mieru ohrozenia však nepovažuje za vysokú. Vyjadrenie slovenskej polície sa ČTK snaží získať. Ľudia môžu poháre spoznať podľa bielej nálepky s červeným kruhom na dne a podľa už otvoreného či poškodeného viečka, chýbajúceho bezpečnostného uzáveru alebo neobvyklého zápachu, uviedla rakúska polícia.

Rakúske úrady predtým podľa agentúry APA varovali pred konzumáciou detských príkrmov HiPP zakúpených v sieti obchodov Spar. Dôvodom bolo podozrenie z pokusu o vydieranie v Eisenstadte, pri ktorom mohol byť do pohárov primiešaný jed na potkany znižujúce zrážanlivosť krvi. Rakúska polícia vo vyhlásení zo sobotňajšieho večera uviedla, že varovanie vydala v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním v Nemecku.

Jeden pohár, s ktorým zjavne niekto manipuloval, zaistili kriminalisti podľa rakúskej polície v spolkovej krajine Burgenland, ktorej hlavným mestom je Eisenstadt. Dojčenskú výživu nahlásil zákazník, predtým ju nikto nekonzumoval. V sobotu popoludní rozbor vzorky zo zaisteného výrobku preukázal prítomnosť jedu na potkany. Rakúska polícia vyzýva, aby ľudia označené či podozrivé poháre neotvárali, ich obsah nekonzumovali a odložili ich mimo dosahu všetkých potravín.

Agentúra APA s odkazom na rakúsku políciu informovala, že v Burgenlande sa predal prinajmenšom ešte jeden podozrivý pohár detskej výživy HiPP. Tento produkt by mohol rovnako ako zaistený pohár zo Schützen am Gebirge obsahovať jed na krysy. Rakúska polícia vyzýva, aby ľudia označené či podozrivé poháre neotvárali, ich obsah nekonzumovali a odložili ich mimo dosahu všetkých potravín.

APA uviedla, že podozrenie sa vzťahuje na ,,Zeleninu s mrkvou a zemiakmi", spoločnosť Spar však z preventívnych dôvodov stiahla všetku detskú výživu HiPP zo všetkých svojich 1500 rakúskych filiálok. Podľa spoločnosti sa výzva týkala predajní Spar, Eurospar, Interspar a Maximart. Zákazníci môžu výrobok vrátiť a aj bez účtenky dostanú späť peniaze.

Spoločnosť HiPP podľa agentúry AFP uviedla, že incident sa týka výhradne niektorých distribučných kanálov, zatiaľ čo Nemecko a ostatné európske krajiny, ktoré nie sú súčasťou vyšetrovania, nie sú dotknuté. ,,Incident nemá žiadnu súvislosť s kvalitou výrobkov ani s výrobou," uviedla. Agentúre Reuters firma v sobotu oznámila, že situácia je spojená s kriminálnou činnosťou, ktorá má vplyv na distribučnú sieť Sparu v Rakúsku.

O vyjadrenie sme požiadali spoločnosť Hipp. Uviedla, že "dotknutí maloobchodní partneri v oboch krajinách už preventívne odstránili všetky poháre detskej výživy HIPP z predaja." Jej stanovisko zverejňujeme v neupravenej forme:

Stanovisko spoločnosti HIPP

V rámci prebiehajúceho vyšetrovania bolo zistené, že poháre detskej výživy HIPP, s ktorými bolo evidentne manipulované, boli zaistené aj v Českej republike a na Slovensku. Pri analýze týchto pohárov príslušné orgány zistili, že obsahovali jed na krysy. Dotknutí maloobchodní partneri v oboch krajinách už preventívne odstránili všetky poháre detskej výživy HIPP z predaja. Situácia v Rakúsku zostáva nezmenená. HiPP pokračuje v sťahovaní všetkých pohárov detskej výživy zakúpených v SPAR Rakúsko. SPAR navyše rozhodol ako preventívne opatrenie odstrániť poháre detskej výživy HiPP zo svojich predajní v Rakúsku a v ďalších krajinách distribúcie SPAR. Táto udalosť nesúvisí s kvalitou výrobkov ani s výrobou. Výrobné, zabezpečovacie a kontrolné procesy spoločnosti HiPP zostávajú úplne funkčné. HiPP zostáva v úzkom a nepretržitom kontakte s policajnými vyšetrovacími orgánmi vo všetkých postihnutých krajinách a plne spolupracuje. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovania je v súčasnosti možné komunikovať iba overené informácie schválené orgánmi.

Bez ohľadu na tento konkrétny prípad platí – ako pre produkty HIPP, tak všeobecne, nielen pre detskú výživu:

  • vždy prosím skontrolujte neporušenosť obalu,
  • najmä pri pohároch sa uistite, že vákuové uzavretie je neporušené,
  • a nepoužívajte žiadne produkty, ktoré vykazujú akékoľvek známky poškodenia.

Polícia zaistila podozrivú detskú výživu v predajni v Dunajskej Strede

Policajný zbor v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce obdržal informáciu o možnej kontaminácií určitej šarže výrobkov detskej výživy distribuovanej do konkrétnej predajne v Dunajskej Strede. "Ihneď po prijatí informácie boli v spolupráci s príslušnými orgánmi prijaté okamžite potrebné opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov. V súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou boli identifikované podozrivé výrobky, ktoré boli bezodkladne zaistené a odovzdané na odborné skúmanie. Zároveň boli z predaja stiahnuté všetky potenciálne rizikové balenia," uviedol odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ.

Dopĺňa, že prípadom sa zaoberá špecializovaný útvar odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v spolupráci s prokuratúrou, odbornými inštitúciami aj medzinárodnými partnermi. 

"Opatrenia na ochranu verejného zdravia prijímajú na to určené štátne orgány Slovenskej republiky. Prípadom sa intenzívne zaoberáme a komunikujeme s dotknutými subjektami, z dôvodu náležitého objasnenia skutku," vysvetľuje polícia a dodáva, že vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu nie je možné v aktuálnej fáze konania poskytnúť bližšie informácie.

Českí kriminalisti preverujú, či sa dostali do predaja

Juhomoravskí kriminalisti preverujú, či sa do predaja v Česku dostala dojčenská výživa HiPP, ktorá môže byť otrávená, uviedol hovorca Krajského prokurátora (KSZ) v Brne Peter Lužný. "Prípadom sa zaoberajú juhomoravskí kriminalisti a Krajská prokuratúra si vyhradila právo na poskytovanie informácií. Radi by sme však upokojili verejnosť, pretože mieru ohrozenia nepovažujeme za vysokú," uviedla polícia na sieti X.

Hovorca Krajského prokuratúry v Brne informáciu potvrdil. "Polícia Českej republiky tento poznatok dostala a preveruje ho. Boli začaté úkony v trestnom konaní, v tejto chvíli však nebudeme zverejňovať ďalšie podrobnosti," uviedol Lužný.

Server Aktu.news uviedol, že sa podozrivá pohárik našla v Brne, policajti ani prokuratúra túto informáciu nekomentovali.

