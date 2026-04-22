Kauza otrávených detských výživ! Viete, čo robiť v prípade, že dieťa požilo jed? Odborník radí TOTO

BRATISLAVA - V prípade, že dieťa požilo jed, je potrebné pri ňom ostať, kontrolovať ho, nedávať mu jesť ani piť. Dôležité je v čo najkratšom čase vyhľadať lekársku pomoc, najlepšie cestou záchrannej zdravotnej služby. Upozornil na to primár Kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Národného ústavu detských chorôb Marcel Brenner na sociálnej sieti v reakcii na kontamináciu detskej výživy jedom na hlodavce.
Brenner uviedol, že na potkany je niekoľko druhov jedov. „Ten, ktorý je najčastejšie používaný, útočí na krvnú zrážanlivosť. Jeho nástup účinku rátame na minúty až hodiny, veľa závisí od dávky, ktorú dieťa požilo,“ spresnil primár. Príznaky, ktoré sa rozvíjajú v priebehu minút až desiatok minút, sú krvácanie do slizníc, krvácanie z nosa, ďasien alebo tvorba modrín. „Tento účinok je očakávaný ako najčastejší, vzhľadom na to, že toto je najčastejší typ,“ doplnil.
Potom ide o účinky, ktoré útočia na centrálny nervový systém dieťaťa. „Alebo sú to jedy, ktoré útočia na tráviaci systém a z tohto systému aj vychádzajú tie najčastejšie príznaky, ako je vracanie, napínanie na vracanie, únava, letargia,“ dodal Brenner. V rakúskej spolkovej krajine Burgenland zaistili cez víkend pohár detskej výživy značky HiPP s príchuťou mrkvy a zemiakov s jedom na potkany. V regióne by pritom mali byť v obehu dva poháre takto kontaminovanej výživy.
Rakúska prokuratúra podľa vlastných vyjadrení vyšetruje prípad ako „úmyselné ohrozenie verejnosti“. Po predbežnom toxikologickom posudzovaní, ktoré v zaistenom pohári s dojčenskou výživou potvrdilo prítomnosť jedu na potkany, sa uskutoční dôkladnejšie vyšetrovanie. Hovorca spoločnosti HiPP Clemens Preysing cez víkend pre agentúru DPA uviedol, že produkty a distribučné kanály v Nemecku alebo iných európskych krajinách, ktoré nie sú súčasťou vyšetrovania, nie sú dotknuté. Potvrdil však, že okrem Rakúska sa poháre dojčenskej výživy s jedom na potkany objavili aj v Česku a na Slovensku. V oboch týchto krajinách podľa neho stiahli všetky poháre s detskou výživou HiPP z predaja. Preysing označil incident za „externý trestný čin“ a poznamenal, že „nijako nesúvisí s kvalitou produktu ani s výrobou“.
Hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová nariadila regionálnym úradom verejného zdravotníctva skontrolovať prevádzky, kde by sa mohli nachádzať niektoré druhy stravy pre deti značky HiPP. Ide napríklad o obchodné reťazce, drogérie, sklady, predajne či stravovacie zariadenia v nemocniciach, jasliach a materských školách.