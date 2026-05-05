Nebezpečný výrobok na trhu: Lyžica na špagety z Nemecka prekročila limity škodlivých látok, nepoužívajte ju!

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom pôvodom z Nemecka. Ide o lyžicu na špagety, pri ktorej sa zistila hodnota migrácie primárnych aromatických amínov nad povolený limit. Informoval odbor komunikácie úradu.
Hygienici dostali cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF varovné oznámenie Poľska. Ide o naberačku na špagety značky TEDi a EAN kód a výrobným číslom DNP 13 55272001001000000100 224. Výrobcom je RENA Küchenhelfer GmbH. „Výrobok sa predával ešte v roku 2024,“ dodal ÚVZ.
Vo výrobku zistili migráciu primárnych aromatických amínov nad maximálne povolený limit, čo je v rozpore s nariadením Komisie. Tie amíny sú veľkou skupinou zlúčenín, ktoré môžu z plastových materiálov, napríklad z kuchynských pomôcok, prechádzať do potravín. „Keďže môžu nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí, sú pre ich uvoľňovanie z materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami ustanovené na základe vedeckých podkladov prísne limity v právnych predpisoch,“ skonštatoval úrad.
Tvrdí, že spoločnosť TEDi dodala lyžicu do predajní Tedi vo viacerých štátoch, aj v SR. ÚVZ deklaruje, že v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu na Slovensku. „Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja,“ uviedli hygienici.