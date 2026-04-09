Trumpová má toho dosť: Uviedla, že sa nikdy nepriatelila so sexuálnym delikventom Epsteinom

WASHINGTON - Prvá dáma USA Melania Trumpová dnes uviedla, že sa nikdy nepriatelila so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, a označila sa za obeť ohovárania, píše agentúra Reuters.
"Klamstvá, ktoré ma spájajú s hanebným Jeffreyom Epsteinom, musia dnes skončiť," uviedla Trumpová vo svojom nezvyčajnom vyhlásení z Bieleho domu. "Ľudia, ktorí o mne klamú, nemajú etické zásady, pokoru i úctu. Nevadí mi ich neznalosť, ale odmietam ich podlé pokusy o poškodenie mojej povesti, "pokračovala. "Nikdy som sa s Epsteinom nepriatelila, Donalda a mňa občas pozvali na rovnaké večierky ako Epsteina," uviedla manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa s tým, že sa spoločenské kruhy v New Yorku a Palm Beach bežne "prekrývajú".
"Aby bolo jasno, nikdy som nemala vzťah s Epsteinom ani jeho spoločníčkou Maxwellovou," povedala Trumpová s odvolaním sa na Epsteinovu spoločníčku Ghislaine Maxwellovú, ktorá bola v roku 2022 odsúdená na 20-ročný trest väzenia za obchodovanie s maloletými osobami za účelom sexuálneho zneužívania. Svoj e-mail Maxwellovej označilaTrumpová za "nič viac ako neformálnu korešpondenciu" a "slušnú odpoveď".
Nie je Epsteinova obeť
"Nie som Epsteinova obeť. Epstein ma neprestavil Donaldovi Trumpovi, svojho manžela som stretla náhodou na večierku v New Yorku v roku 1998," dodala Trumpová s tým, že zoznámenie so svojím mužom opísala vo svojej knihe. Epsteina prvýkrát podľa svojich slov stretla v roku 2000 na podujatí, ktoré sa zúčastnila spolu s Trumpom. O Epsteinovej trestnej činnosti podľa svojich slov nemala tušenie. Dodala, že na sociálnych sieťach už roky kolujú falošné snímky, na ktorých je vyobrazená s Epsteinom. "Dávajte si pozor na to, čomu veríte, tieto obrázky a príbehy sú úplne nepravdivé," dodala s tým, že nikdy nesedela v Epsteinovom lietadle a nenavštívila jeho ostrov.
Zároveň Trumpová vyzvala Kongres, aby ženám, ktoré sa stali obeťami Epsteina, usporiadal verejné vypočutie zamerané na preživších. Finančník Epstein sa pohyboval medzi mnohými vplyvnými ľuďmi z politiky, biznisu i umenia vrátane Trumpa či Billa Clintona; súčasný prezident ani bývalý šéf Bieleho domu neboli v súvislosti s jeho zločinmi obvinení z žiadneho protiprávneho konania. V roku 2019 bol Epstein nájdený mŕtvy vo väzenskej cele, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat a obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Podľa súdnej lekárky zomrel v dôsledku samovraždy obesením. Už v roku 2008 bol Epstein v rámci kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov.
Dokumenty zverejnené ministerstvom spravodlivosti USA zahŕňajú e-mail z roku 2002, ktorý Trumpová, vtedy ešte za slobodna Melania Knaussová poslala Maxwellovej a ktorý sa týkal časopisového článku o Epsteinovi. "Vyzeráš skvele," píše sa v e-maile. Trump uviedol, že jeho vzťah s Epsteinom skončil v polovici prvého desaťročia tohto storočia a že o sexuálnom zneužívaní zo strany tohto finančníka nikdy nevedel. Z dokumentov, ktoré ministerstvo zverejnilo skôr, vyplýva, že Trump v 90. rokoch niekoľkokrát letel Epsteinovým lietadlom, čo Trump poprel. Po tom, ako bol finančník prvýkrát obvinený zo sexuálneho zneužívania, zavolal Trump policajnému šéfovi v Palm Beach a povedal, že "všetci vedeli, že to robí", napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na záznam Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).