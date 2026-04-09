Trumpová má toho dosť: Uviedla, že sa nikdy nepriatelila so sexuálnym delikventom Epsteinom

Melania Trumpová
Melania Trumpová (Zdroj: TASR/AP/Jacquelyn Martin)
WASHINGTON - Prvá dáma USA Melania Trumpová dnes uviedla, že sa nikdy nepriatelila so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, a označila sa za obeť ohovárania, píše agentúra Reuters.

"Klamstvá, ktoré ma spájajú s hanebným Jeffreyom Epsteinom, musia dnes skončiť," uviedla Trumpová vo svojom nezvyčajnom vyhlásení z Bieleho domu. "Ľudia, ktorí o mne klamú, nemajú etické zásady, pokoru i úctu. Nevadí mi ich neznalosť, ale odmietam ich podlé pokusy o poškodenie mojej povesti, "pokračovala. "Nikdy som sa s Epsteinom nepriatelila, Donalda a mňa občas pozvali na rovnaké večierky ako Epsteina," uviedla manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa s tým, že sa spoločenské kruhy v New Yorku a Palm Beach bežne "prekrývajú".

"Aby bolo jasno, nikdy som nemala vzťah s Epsteinom ani jeho spoločníčkou Maxwellovou," povedala Trumpová s odvolaním sa na Epsteinovu spoločníčku Ghislaine Maxwellovú, ktorá bola v roku 2022 odsúdená na 20-ročný trest väzenia za obchodovanie s maloletými osobami za účelom sexuálneho zneužívania. Svoj e-mail Maxwellovej označilaTrumpová za "nič viac ako neformálnu korešpondenciu" a "slušnú odpoveď".

Nie je Epsteinova obeť

"Nie som Epsteinova obeť. Epstein ma neprestavil Donaldovi Trumpovi, svojho manžela som stretla náhodou na večierku v New Yorku v roku 1998," dodala Trumpová s tým, že zoznámenie so svojím mužom opísala vo svojej knihe. Epsteina prvýkrát podľa svojich slov stretla v roku 2000 na podujatí, ktoré sa zúčastnila spolu s Trumpom. O Epsteinovej trestnej činnosti podľa svojich slov nemala tušenie. Dodala, že na sociálnych sieťach už roky kolujú falošné snímky, na ktorých je vyobrazená s Epsteinom. "Dávajte si pozor na to, čomu veríte, tieto obrázky a príbehy sú úplne nepravdivé," dodala s tým, že nikdy nesedela v Epsteinovom lietadle a nenavštívila jeho ostrov.

Zároveň Trumpová vyzvala Kongres

Zároveň Trumpová vyzvala Kongres, aby ženám, ktoré sa stali obeťami Epsteina, usporiadal verejné vypočutie zamerané na preživších. Finančník Epstein sa pohyboval medzi mnohými vplyvnými ľuďmi z politiky, biznisu i umenia vrátane Trumpa či Billa Clintona; súčasný prezident ani bývalý šéf Bieleho domu neboli v súvislosti s jeho zločinmi obvinení z žiadneho protiprávneho konania. V roku 2019 bol Epstein nájdený mŕtvy vo väzenskej cele, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat a obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Podľa súdnej lekárky zomrel v dôsledku samovraždy obesením. Už v roku 2008 bol Epstein v rámci kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov.

Dokumenty zverejnené ministerstvom spravodlivosti USA zahŕňajú e-mail z roku 2002, ktorý Trumpová, vtedy ešte za slobodna Melania Knaussová poslala Maxwellovej a ktorý sa týkal časopisového článku o Epsteinovi. "Vyzeráš skvele," píše sa v e-maile. Trump uviedol, že jeho vzťah s Epsteinom skončil v polovici prvého desaťročia tohto storočia a že o sexuálnom zneužívaní zo strany tohto finančníka nikdy nevedel. Z dokumentov, ktoré ministerstvo zverejnilo skôr, vyplýva, že Trump v 90. rokoch niekoľkokrát letel Epsteinovým lietadlom, čo Trump poprel. Po tom, ako bol finančník prvýkrát obvinený zo sexuálneho zneužívania, zavolal Trump policajnému šéfovi v Palm Beach a povedal, že "všetci vedeli, že to robí", napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na záznam Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).

