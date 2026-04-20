ŠOKUJÚCE Školáčky (13) hajlovali v kocentračnom tábore, potom si robili srandovné fotky!

RAVENSBRÜCK – Druhá svetová vojna nebola poznačená len veľkými krvavými stretmi medzi jednotlivými armádami. Vtedajší nacistický režim viedla ideológia antisemitizmu. Židovské obyvateľstvo hromadne prevážali z európskych okupovaných krajín do koncentračných táborov. Tam všetkých bez milosti zabíjali v plynových komorách. Dnes zostali po tomto barbarstve už len zachovalé objekty táborov, no mladá generácia ani netuší, aké hrôzy sa medzi ich múrmi odohrávali.
V nemeckom meste Ravensbrück zriadili nacisti počas druhej svetovej vojny (1939-1945) ženský koncentračný tábor. Ako uvádza denník Bild, medzi jeho múrmi malo zomrieť viac ako 28-tisíc žien. Usmrtenie prebiehalo väčšinou v plynových komorách. V niektorých prípadoch zahynuli väzenkyne od vyčerpania alebo hladu. Telá následne spopolnili v krematóriu. Dnes je toto miesto jedným z mnoha pamätníkov, kde si ľudia z celého sveta pripomínajú útrapy a hrôzy z tohto obdobia.
Nie je to nič ojedinelé
Mladej generácii to ale očividne nič nehovorí. Už nie je žiadnym prekvapením, keď sa na stenách objaví nacistický odkaz napísaný nejakým žiakom, krajne pravicové graffiti alebo dokonca zakázaný antisemitský pozdrav, ktorý tak rád používal nemecký nacistický vládca Adolf Hitler.
Len pred niekoľkými týždňami sa v koncentračnom tábore objavila skupina školákov. Počas exkurzie mala nastať situácia, pri ktorej sa ani nechce veriť, že sa skutočne odohrala. Spolužiaci mali nahlásiť tri školáčky, ktoré priamo v krematóriu používali nacistický pozdrav a fotili sa pri tom. "Mali len 13 rokov, preto neboli voči nim vyvodené žiadne právne následky. Nie sú ešte trestne zodpovedné," uviedla riaditeľka múzea Ravensbrück Andrea Genestová.
Cez AI šíria klamstvá a nepravdy
Experti však poukazujú, že takéto prípady už nie sú medzi mladou generáciou vôbec ojedinelé. Mnohokrát sa objaví fixkou napísaný nacistický odkaz na stene alebo rôzne nacistické symboly aj od žiakov nižších ročníkov.
Ďalej sú tu falošné a prerobené videá pomocou AI (umelá inteligencia), ktoré vykresľujú nepravdivý život v koncentračnom tábore. Ich tvorcovia sa pritom len snažia zarobiť. Sledovateľov ale zavádzajú a klamú ich. "Nemôžeme monitorovať a zasahovať do celého digitálneho priestoru. TOTO je zodpovednosť poskytovateľov sociálnych médií. Sami musíme v čo najväčšej miere ponúkať overené informácie," hovorí riaditeľ Nadácie Brandenburských pamätníkov Axel Drecoll.