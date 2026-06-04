Známy reťazec sťahuje z predaja OBĽÚBENÚ potravinu: Problémových je až SEDEM šarží!

BRATISLAVA - Zákazníci reťazca BILLA by si mali skontrolovať, či doma nemají BIO špaldové chlebíčky od výrobcu RACIO. Spoločnosť sťahuje až sedem šarží tohto produktu. Obchod deklaruje, že peniaze vráti aj bez pokladničného dokladu.
Obchodný reťazec BILLA upozorňuje na svojom webe zákazníkov, že pristúpil k stiahnutiu známej potraviny z predaja. Na základe požiadavky dodávateľa spoločnosť sťahuje z pultov "RACIO BIO špaldové chlebíčky 140 g" od dodávateľa RACIO s.r.o.
Problémové sú viacere šarže: 20260122B, 20260122C, 20260123C, 20260123D, 20260130B, 20260131C a 20260131D. EAN produktu je 8594000092988. Spoločnosť nekonkretizuje dôvod stiahnutia z predaja.
Reťazec informuje, že zákazníci môžu výrobok vrátiť v ktorejkoľvek predajni BILLA, a to aj bez predloženia pokladničného dokladu. Peniaze im budú vrátené. BILLA sa zákazníkom ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.
BIO špaldové chlebíky od spoločnosti RACIO sťahoval v máji aj veľkoobchod Metro. Problémové boli vtedy iba štyri šarže. Dôvodom ich stiahnutia boli nadlimitné hodnoty ochratoxínu A.
Z trhu sťahujú dve obľúbené POCHUTINY známych značiek: Problémové ŠARŽE môžu byť nebezpečné!
Ochratoxín A
Ochratoxín A je toxický sekundárny metabolit (mykotoxín) produkovaný plesňami z rodov Aspergillus a Penicillium. Predstavuje vážne zdravotné riziko, pretože je známy svojimi nefrotoxickými (poškodzuje obličky) a karcinogénnymi účinkami.