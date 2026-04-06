Premiér si pripomenie boj proti fašizmu v Bratislave, v Dachau aj v Moskve

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si v najbližších dňoch a týždňoch pripomenie obete fašizmu a ľudí, ktorí proti nemu za druhej svetovej vojny bojovali. Urobí tak v stredu (8. 4.) na bratislavskom Slavíne, neskôr v nemeckom koncentračnom tábore Dachau či 9. mája na Deň víťazstva v Moskve. V júni si pripomenie otvorenie druhého frontu v Normandii. Premiér to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti.
„Sú to dobré príležitosti na rozvíjanie myšlienky, ako posilniť ochranu mieru v týchto ťažkých vojnových časoch,“ myslí si Fico. Predseda vlády zároveň vyhlásil, že do konca súčasného volebného obdobia Slovensko čakajú mimoriadne vážne medzinárodné výzvy. Myslí si tiež, že z „úmyselných škodlivých ukrajinských krokov a nezmyselnej vojny USA a Izraela proti Iránu“ aktuálne najviac ťaží Rusko pre zvýšenie cien energií. Spojené štáty americké podľa neho strácajú kontrolu nad vojnou v Iráne a situácia s ropou a plynom sa naďalej zhoršuje. Úspešnejšie, ako tvrdí, budú krajiny, ktoré sú aspoň trochu vnútorne zocelené.
„Slovenská vláda v spolupráci s rafinériou Slovnaft robí maximum pre to, aby aj po zvyšovaní cien pohonných látok zostávalo Slovensko s najnižšími cenami v druhej polovici všetkých členských krajín EÚ. Spolu s Maďarskom a ďalšími krajinami bojujeme za opätovné sprevádzkovanie ropovodu Družba a otvárame oči Európskej komisii, ktorá dosahuje doslova svetové rekordy v neschopnosti a ideologickej zaslepenosti,“ vyhlásil premiér.
Fico tiež kritizoval opozíciu, že slovenskej vláde nepomáha v „ťažkých časoch“. Opozičné strany podľa neho neponúkajú žiadne riešenia a klamú o cenách pohonných látok. „Voľby v roku 2027 nebudú na Slovensku o výmene vlády. Budú o tom, či Slovensko zostane krajinou, v ktorej bude možné vyjadrovať slobodne iné názory, či budeme suverénnou krajinou, alebo mopslíkom Európskej komisie, či budú mať slovenské národnoštátne záujmy prednosť pred záujmami iných krajín, najmä Ukrajiny,“ uviedol predseda vlády.