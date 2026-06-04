NATO dostalo na frak: Elitné európske Eurofightery prehrali v leteckých simuláciách na PLNEJ ČIARE s čínskymi

PEKING - Na Ďalekom východe si mädlia ruky a sú vysmiati od ucha k uchu. Po niekoľkých simuláciách leteckých bojov majú na to aj pádny dôvod. Stíhačky NATO nedokázali v simulácii zvíťaziť ani jediný raz v strete s čínskymi bojovými lietadlami.
V Číne sa šíria správy, že stíhačky od miestneho výrobcu dokázali vyhrať všetky simulované letecké súboje proti Eurofighterom, ktoré sú primárne vyrábané pre členov NATO. Túto správu uverejnila v polovici mája tohto roku čínska štátna tlačová agentúra CCTV. Súboje sa majú zhodovať s cvičením z Kataru v roku 2024, do ktorého bol zapojený aj Pakistan. Práve táto krajina odoberá od Číny stíhačky J-10CE.
Čína však neuvádza ďalšie podrobnosti. Nie sú jasné ďalšie parametre simulovaných bojov, ani to, ktoré ďalšie krajiny sa zapojili. Správa je písaná spôsobom, že CCTV len potvrdila dlhodobé správy o tom, že stíhacie lietadlá J-10CE 15. peruty pakistanského vojenského letectva dosiahli "drvivé víťazstvo" v simulovaných bojoch proti Eurofighterom katarského letectva.
Podľa portálu Military Watch Magazine pakistanské médiá prezradili, že išlo o cvičenie Zilzal-II, pričom k simulovaným bojom malo dôjsť v januári 2024. Skóre bolo zdrvujúce v prospech čínskeho výrobcu v službách pakistanského letectva, a to v pomere 9:0. Malo ísť o prvé nasadenie pakistanských J-10CE v zahraničí a prvý vzájomných stret týchto dvoch typov stíhačiek.
Úspech aj proti indickému letectvu
Prvé veľké nasadenie stíhačky J-10C do bojovej simulácie prebehlo v máji 2025 nad indickým pohorím Kašmír, kde sa jej podarilo podľa miestnych zdrojov zostreliť jednu až štyri francúzske stíhačky Rafale indického letectva. Tie majú podobné bojové vlastnosti ako už spomínané Eurofightery. Jeden Rafale mal byť dokonca zasiahnutý až na vzdialenosť 200 km. Nezávisle to mali potvrdiť americké aj francúzske zdroje.
Denník South China Morning Post doplnil, že stíhačky Eurofighter Typhoon sú súčasťou bojového letectva viacerých krajín Blízkeho východu počnúc Saudskou Arábiou, Kuvajtom aj Ománom.
Výsledok 9:0 pre Pakistan sa pritom podľa čínskej reportáže skladá z dvoch typov operácií. Jednou boli súboje mimo vizuálneho dohľadu (na veľkú vzdialenosť) – 4:0, a druhé na krátku vzdialenosť tzv. "dogfighty" – 5:0.
Typhoon
Eurofighter Typhoon je dvojmotorové lietadlo od troch výrobcov Airbus, BAE Systems a Leonardo. Poháňajú ho dva motory EJ200 schopné dosiahnuť nadzvukovú rýchlosť bez prídavného spaľovania. Podľa oficiálneho webu je to doteraz najspoľahlivejší motor na trhu. Je schopný niesť rakety MBDA Meteor, ktorá je schopná zasiahnuť cieľ aj an veľké vzdialenosti.
J-10CE
Čcheng-tu J-10 je jednomotorové viacúčelové bojové lietadlo 4. generácie, ktoré už disponuje modernejšími zbraňami a technológiami 5. generácie. Charakteristické sú dlhé trojuholníkové krídla a pohyblivé predkrídla. V útrobách je zabudovaný motor WS-10B a podobne ako Typhoon Eurofighter, aj J-10CE nesie radar typu AESA.
Rakety sú však diametrálne iné. Ide o strely PL-15E dlhého doletu a krátkeho doletu PL-10. Do Pakistanu dorazili prvé kusy v roku 2022, pričom na trhu boli v tej dobe len dva roky.