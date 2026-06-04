Pomajbo na pokraji síl... Uživiť štyri deti je náročné: Zavádza prísny režim!

BRATISLAVA - Obľúbený herec Roman Pomajbo momentálne hviezdi v divadelnej komédii Kanál, no v súkromí mu nie je vždy do smiechu. Štyri ženy pod jednou strechou mu totiž dávajú poriadne zabrať!
Roman Pomajbo je v jednom kole a jeho kalendár praská vo švíkoch. „Zajtra hrám v divadle La Komika, vo štvrtok som vo Viedni, tam hráme Partičku a potom už letíme do Londýna s Partičkou... Ja sa vlastne mám dobre,“ zhodnotil herec svoju aktuálnu vyťaženosť. Zároveň však s dávkou úprimnosti dodáva, že herecký chlebíček nie je vždy len o sláve.
„Je pravda, že všetko prináša svoje plusy a mínusy. Keď je veľa roboty, potom sa sťažuješ, že nevládzeš. Keď nemáš robotu, sťažuješ sa, že ju nemáš. Proste herecký život,“ priznal bez okolkov obľúbený herec, ktorého však doma čaká úplne iný „manažment“. Ako jediný dospelý chlap v dome, obklopený manželkou, tromi dcérami a synčekom sa musí obracať. Ako však prezradil, nehodlá to robiť večne!
„Jasne, mne doma všetky štyri ženy hovoria: tatinko, váž si to, že máš nás. A ja si to vážim, len už potrebujem niekedy aj od vás, aby ste sa rozhýbali a nielen tatinko bude niečo robiť,“ zavtipkoval na adresu svojho ženského osadenstva.Napriek tomu, že je úspešný, svoje deti k zaháľaniu nevedie. Práve naopak, chce, aby poznali hodnotu peňazí a preto je nejaký čas u nich doma na stole téma brigád.
„Veľmi ma teší, že vidím tú aktivitu od nich, lebo vidia, že to nie je len o tom, že niekto príde a bude ti niečo dávať,“ vysvetľuje herec. Pri štyroch deťoch totiž rodinný rozpočet nepustí. „To ide jedno s druhým, ale už tie deti samé vidia ako to je a uvažujú... Keď máš jedno, tak kúpiš aj ten mobil, aj ten iPad, aj tie slúchadlá... Ale tu nemôžu mať všetci všetko,“ dodal úprimne Pomajbo. Život so štyrmi ženami však zanecháva stopy aj na jeho profesionálnom správaní. A v rozhovore Pomajbo priznal kurióznu vec, ktorá vás pobaví!
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