Nedeľa19. apríl 2026, meniny má Jela, zajtra Marcel

Šesť hodín teroru: Po krvavom besnení je mŕtva aj pracovníčka ministerstva!

Zamestnankyňa amerického ministerstva Lauren Bullis bola zavraždená (Zdroj: Facebook/Department of Homeland Security, Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

ATLANTA - Dvojnásobná vražda a brutálny útok na bezdomovca otriasli začiatkom týždňa americkým štátom Georgia. Po šesťhodinovej násilnej eskapáde, počas ktorej boli zastrelené dve ženy a muž zostal v kritickom stave, polícia zadržala 26‑ročného Olaolukitana Adona Abela. Muž, narodený vo Veľkej Británii a žijúci v Georgii, čelí viacerým vážnym obvineniam.

Jednou z obetí bola 40‑ročná Lauren Bullis, zamestnankyňa Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov (DHS). V pondelok (13. 4.) ráno o 7.00 h venčila svojho psa v atlantskej štvrti Panthersville, keď ju páchateľ podľa polície najprv zastrelil a následne viackrát dobodal. Jej smrť vyvolala pobúrenie na najvyšších miestach, píšu noviny The Sun.

Minister vnútornej bezpečnosti Markwayne Mullin označil útoky za „činy čistého zla“ a potvrdil, že Abel je hlavným podozrivým. Zároveň uviedol, že muž má bohatú kriminálnu minulosť vrátane sexuálneho napadnutia, útoku na policajta či napadnutia so zbraňou. Americké občianstvo získal v roku 2022.

Bullis pôsobila na viacerých pozíciách ministerstva

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti na sociálnej sieti uviedlo, že Lauren Bullis patrila medzi dlhoročné a mimoriadne rešpektované členky úradu generálneho inšpektora. Počas svojej kariéry pôsobila na viacerých pozíciách – ako audítorka v kancelárii auditov aj ako tímová líderka v kancelárii inovácií – a vo všetkých úlohách podľa rezortu prejavovala vysokú profesionalitu, integritu a oddanosť poslaniu úradu.

Ministerstvo zdôraznilo, že Lauren bola nielen výnimočnou odborníčkou, ale aj obľúbenou kolegyňou, ktorá do pracovného prostredia prinášala teplo, láskavosť a úprimnú starostlivosť o ľudí okolo seba. Podľa vyjadrenia rezortu ide o mimoriadne bolestivú stratu pre celú komunitu DHS, ktorá zasiahla kolegov aj vedenie.

 
 

Zabíjal už pred vraždou Bullis

Niekoľko hodín pred vraždou Lauren Bullis bola v neďalekej štvrti zastrelená ďalšia žena. Útok sa odohral okolo 1.00 h pred reštauráciou Checkers v DeKalb County. Žena utrpela viacero strelných poranení a po prevoze do nemocnice zomrela. O hodinu neskôr bol v Brookhavene nájdený 49‑ročný bezdomovec, ktorého páchateľ postrelil počas spánku pred supermarketom. Muž je v kritickom stave a podľa polície išlo o „úplne náhodný útok“.

Vyšetrovatelia veria, že všetky tri incidenty spolu súvisia vzhľadom na podobný spôsob útoku aj geografickú blízkosť miest činu. Abela zadržali ešte v ten deň počas dopravnej kontroly na hranici Georgie a Alabamy. Motív konania zatiaľ nie je známy. Polícia preveruje, či boli ženy cieľom útoku, alebo či išlo o náhodné obete.

Abel slúžil v americkom námorníctve

Z dostupných záznamov vyplýva, že Abel slúžil v americkom námorníctve, kde získal ocenenie Navy E Ribbon za výnimočnú pripravenosť. V roku 2024 však podľa policajných dokumentov priznal vinu za útok na dvoch policajtov so smrteľnou zbraňou a napadnutie ďalšej osoby. Súdne záznamy tiež ukazujú, že osoba s rovnakým menom a dátumom narodenia bola vlani v Georgii odsúdená za štyri prečiny sexuálneho napadnutia.

Zobraziť galériu (2)
Olaolukitan Adon Abel  (Zdroj: SITA/Chatham County Sheriff's Office via AP)

Po tragédii prichádzajú kondolencie z celých Spojených štátov. Lauren Bullis bola podľa kolegov známa svojou dobrosrdečnosťou, profesionalitou a ochotou pomáhať. Jej rodina ju opísala ako „nezištnú, láskavú a súcitnú ženu“, ktorá milovala beh, knihy a cestovanie. Jej manžel Jimmie uviedol, že celá komunita je jej smrťou otrasená. Pes, ktorého venčila počas útoku, sa našiel živý a bol vrátený rodine. Rodina podozrivého prostredníctvom jeho brata vyjadrila sústrasť všetkým obetiam.

Viac o téme: GeorgiaDvojnásobná vraždaOlaolukitan Adon Abel
Nahlásiť chybu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť vzťah a chlapa po vašom boku: Týka sa týchto znamení
Partnerské vzťahy
Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť vzťah a chlapa po vašom boku: Týka sa týchto znamení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zamestnankyňa amerického ministerstva Lauren
Zahraničné
Šesť hodín teroru: Po krvavom besnení je mŕtva aj pracovníčka ministerstva!
Matteo Brandimarti s rodičmi
Zahraničné
Obrovská rodinná tragédia: Chlapec sa utopil vo vírivke! Pred očami rodičov
Väčšina Slovákov o tom
Domáce
Väčšina Slovákov o tom netuší! Štát vám dá príspevok 200 eur, spustil prvú fázu
Hádka sa zmenila na
Zahraničné
Hádka sa zmenila na MASAKER! Muž zastrelil OSEM detí, polícia ho po divokej naháňačke zabila

Ďalšie zo Zoznamu