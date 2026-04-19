Šesť hodín teroru: Po krvavom besnení je mŕtva aj pracovníčka ministerstva!

ATLANTA - Dvojnásobná vražda a brutálny útok na bezdomovca otriasli začiatkom týždňa americkým štátom Georgia. Po šesťhodinovej násilnej eskapáde, počas ktorej boli zastrelené dve ženy a muž zostal v kritickom stave, polícia zadržala 26‑ročného Olaolukitana Adona Abela. Muž, narodený vo Veľkej Británii a žijúci v Georgii, čelí viacerým vážnym obvineniam.
Jednou z obetí bola 40‑ročná Lauren Bullis, zamestnankyňa Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov (DHS). V pondelok (13. 4.) ráno o 7.00 h venčila svojho psa v atlantskej štvrti Panthersville, keď ju páchateľ podľa polície najprv zastrelil a následne viackrát dobodal. Jej smrť vyvolala pobúrenie na najvyšších miestach, píšu noviny The Sun.
Minister vnútornej bezpečnosti Markwayne Mullin označil útoky za „činy čistého zla“ a potvrdil, že Abel je hlavným podozrivým. Zároveň uviedol, že muž má bohatú kriminálnu minulosť vrátane sexuálneho napadnutia, útoku na policajta či napadnutia so zbraňou. Americké občianstvo získal v roku 2022.
Bullis pôsobila na viacerých pozíciách ministerstva
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti na sociálnej sieti uviedlo, že Lauren Bullis patrila medzi dlhoročné a mimoriadne rešpektované členky úradu generálneho inšpektora. Počas svojej kariéry pôsobila na viacerých pozíciách – ako audítorka v kancelárii auditov aj ako tímová líderka v kancelárii inovácií – a vo všetkých úlohách podľa rezortu prejavovala vysokú profesionalitu, integritu a oddanosť poslaniu úradu.
Ministerstvo zdôraznilo, že Lauren bola nielen výnimočnou odborníčkou, ale aj obľúbenou kolegyňou, ktorá do pracovného prostredia prinášala teplo, láskavosť a úprimnú starostlivosť o ľudí okolo seba. Podľa vyjadrenia rezortu ide o mimoriadne bolestivú stratu pre celú komunitu DHS, ktorá zasiahla kolegov aj vedenie.
Zabíjal už pred vraždou Bullis
Niekoľko hodín pred vraždou Lauren Bullis bola v neďalekej štvrti zastrelená ďalšia žena. Útok sa odohral okolo 1.00 h pred reštauráciou Checkers v DeKalb County. Žena utrpela viacero strelných poranení a po prevoze do nemocnice zomrela. O hodinu neskôr bol v Brookhavene nájdený 49‑ročný bezdomovec, ktorého páchateľ postrelil počas spánku pred supermarketom. Muž je v kritickom stave a podľa polície išlo o „úplne náhodný útok“.
Vyšetrovatelia veria, že všetky tri incidenty spolu súvisia vzhľadom na podobný spôsob útoku aj geografickú blízkosť miest činu. Abela zadržali ešte v ten deň počas dopravnej kontroly na hranici Georgie a Alabamy. Motív konania zatiaľ nie je známy. Polícia preveruje, či boli ženy cieľom útoku, alebo či išlo o náhodné obete.
Abel slúžil v americkom námorníctve
Z dostupných záznamov vyplýva, že Abel slúžil v americkom námorníctve, kde získal ocenenie Navy E Ribbon za výnimočnú pripravenosť. V roku 2024 však podľa policajných dokumentov priznal vinu za útok na dvoch policajtov so smrteľnou zbraňou a napadnutie ďalšej osoby. Súdne záznamy tiež ukazujú, že osoba s rovnakým menom a dátumom narodenia bola vlani v Georgii odsúdená za štyri prečiny sexuálneho napadnutia.
Po tragédii prichádzajú kondolencie z celých Spojených štátov. Lauren Bullis bola podľa kolegov známa svojou dobrosrdečnosťou, profesionalitou a ochotou pomáhať. Jej rodina ju opísala ako „nezištnú, láskavú a súcitnú ženu“, ktorá milovala beh, knihy a cestovanie. Jej manžel Jimmie uviedol, že celá komunita je jej smrťou otrasená. Pes, ktorého venčila počas útoku, sa našiel živý a bol vrátený rodine. Rodina podozrivého prostredníctvom jeho brata vyjadrila sústrasť všetkým obetiam.