Odchod po škandáloch! Šéf ICE končí uprostred kritiky imigračných razií

WASHINGTON - Úradujúci šéf amerického Úradu pre imigráciu a clá (ICE) Todd Lyons na konci mája opustí funkciu. Podľa agentúry Reuters o odchode muža spájaného so široko kritizovanými zásahmi proti prisťahovalcom informoval vo štvrtok minister pre vnútornú bezpečnosť Markwayne Mullin.
Úrad patriaci pod Mullinovo ministerstvo čelil kritike za nevyberavé zásahy proti imigrantom aj ďalším obyvateľom USA. Celonárodné protesty vyvolala januárová smrť 37-ročnej Američanky a obyvateľky Minneapolisu Renee Goodovej, ktorú v jej aute zastrelil agent ICE.
Obvinenia z tvrdých zásahov
Kritici imigračnej politiky administratívy prezidenta Donalda Trumpa poukazujú na to, že agenti ICE terorizovali miestne komunity, rozdeľovali rodiny a prekračovali rámec toho, čo vláda pôvodne popisovala ako snahu zamerať sa na násilných zločincov. Trump obhajoval počínanie ICE s tým, že tvrdé zásahy sú podľa neho potrebné na zníženie kriminality a počtu imigrantov v krajine.
Lyons podľa vyjadrenia ministra skončí v úrade 31. mája a presunie sa do súkromného sektora. V ICE pôsobí od roku 2007 a do vedúcej funkcie ho vybral priamo Trump. Hovorkyňa Bieleho domu Abigail Jacksonová odchádzajúceho šéfa ICE označila za "veľkého patriota, ktorý urobil našu krajinu bezpečnejšou". "Želáme mu šťastie pri jeho novej príležitosti v súkromnom sektore," uviedol podľa agentúry AP Mullin.