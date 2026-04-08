ICE zasiahli v Kalifornii! Muž sa pokúsil prejsť agenta autom, postrelili ho

SACRAMENTO - Príslušníci amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v utorok v štáte Kalifornia postrelili muža, ktorý sa pokúsil prejsť jedného z agentov autom. Oznámil to úradujúci šéf ICE Todd Lyons. Zraneného muža previezli do nemocnice, píše o tom agentúra Reuters.
„Keď sa príslušníci priblížili k autu, hľadaný člen gangu použil svoje vozidlo ako zbraň v snahe jedného z nich prejsť. V súlade so svojím výcvikom naši príslušníci vystrelili v sebaobrane, aby ochránili seba, svojich kolegov a verejnosť,“ povedal Lyons s tým, že na mieste zasahoval aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).
Podľa vyhlásenia ICE išlo o podozrivého člena gangu zo Salvádoru, ktorý sa v USA nachádzal nelegálne a bol hľadaný kvôli výsluchu v súvislosti s vraždou. Agentúra Reuters nemohla nezávisle overiť stanovisko ICE týkajúce sa incidentu v Pattersone, meste s približne 25.000 obyvateľmi.