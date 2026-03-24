Minnesota žaluje vládu USA : Žiada dôkazy zo zásahov federálnych agentov

WASHINGTON/SAINT PAUL - Americký štát Minnesota v utorok podal žalobu na federálnu vládu s cieľom získať prístup k dôkazom potrebným na nezávislé vyšetrenie streľby federálnych agentov počas januárových protiimigračných razií. Federálna vláda podľa žaloby nedodržala sľub spolupracovať so štátnymi zložkami Minnesoty pri vyšetrovaní. Informuje správa agentúry AP.
Federálni agenti z Pohraničnej stráže (USBP) a Imigračného a colného úradu (ICE) počas razií zastrelili dvoch amerických občanov - Alexa Prettiho a Renée Goodovú. Okrem ich prípadov sa v žalobe požaduje prístup k dôkazom v prípade Julia Cesara Sosa-Celisa, ktorého federálny agent postrelil do pravého stehna.
V žalobe sa uvádza, že federálna vláda nemá právo „zadržiavať vyšetrovacie dôkazy s cieľom chrániť príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní pred kontrolou v prípade, keď štát vyšetruje závažné porušenia svojich trestných zákonov, ktoré sa týkajú jeho občanov a ktoré sa odohrávajú na jeho území.“ „Sme pripravení bojovať za transparentnosť a zodpovednosť, ktorým sa federálna vláda zúfalo snaží vyhnúť,“ povedala novinárom prokurátorka okresu Hennepin Mary Moriartyová. Federálna vláda podľa nej „kategoricky zadržiava dôkazy“, čo označila za bezprecedentné a alarmujúce.
Vláda prezidenta Donalda Trump spustila v decembri operáciu Metro Surge. V jej rámci vyslala tisícky federálnych agentov do Minnesoty v snahe tvrdo zasiahnuť proti nelegálnym migrantom. Federálne orgány uvádzajú, že počas razií v metropolitnej oblasti Minneapolisu a St. Paul zatkli viac ako 4000 ľudí. Trumpova vláda ich označuje za nebezpečných cudzincov zdržiavajúcich sa v USA nelegálne. Zároveň však zadržali aj mnoho ľudí bez trestného záznamu, vrátane detí a občanov USA, pripomína AP.