Minnesota žaluje vládu USA : Žiada dôkazy zo zásahov federálnych agentov

WASHINGTON/SAINT PAUL - Americký štát Minnesota v utorok podal žalobu na federálnu vládu s cieľom získať prístup k dôkazom potrebným na nezávislé vyšetrenie streľby federálnych agentov počas januárových protiimigračných razií. Federálna vláda podľa žaloby nedodržala sľub spolupracovať so štátnymi zložkami Minnesoty pri vyšetrovaní. Informuje správa agentúry AP.

Federálni agenti z Pohraničnej stráže (USBP) a Imigračného a colného úradu (ICE) počas razií zastrelili dvoch amerických občanov - Alexa Prettiho a Renée Goodovú. Okrem ich prípadov sa v žalobe požaduje prístup k dôkazom v prípade Julia Cesara Sosa-Celisa, ktorého federálny agent postrelil do pravého stehna.

V žalobe sa uvádza, že federálna vláda nemá právo „zadržiavať vyšetrovacie dôkazy s cieľom chrániť príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní pred kontrolou v prípade, keď štát vyšetruje závažné porušenia svojich trestných zákonov, ktoré sa týkajú jeho občanov a ktoré sa odohrávajú na jeho území.“ „Sme pripravení bojovať za transparentnosť a zodpovednosť, ktorým sa federálna vláda zúfalo snaží vyhnúť,“ povedala novinárom prokurátorka okresu Hennepin Mary Moriartyová. Federálna vláda podľa nej „kategoricky zadržiava dôkazy“, čo označila za bezprecedentné a alarmujúce.

Vláda prezidenta Donalda Trump spustila v decembri operáciu Metro Surge. V jej rámci vyslala tisícky federálnych agentov do Minnesoty v snahe tvrdo zasiahnuť proti nelegálnym migrantom. Federálne orgány uvádzajú, že počas razií v metropolitnej oblasti Minneapolisu a St. Paul zatkli viac ako 4000 ľudí. Trumpova vláda ich označuje za nebezpečných cudzincov zdržiavajúcich sa v USA nelegálne. Zároveň však zadržali aj mnoho ľudí bez trestného záznamu, vrátane detí a občanov USA, pripomína AP.

Súvisiace články

Americký prezident Donald Trump.
Trump pohrozil, že vyšle imigračných agentov na letisko pre spory o financovanie
Zahraničné
Horúčavy i sneženie! USA
Horúčavy i sneženie! USA bojujú s extrémnym počasím, platia výstrahy
Zahraničné
Federálna vláda zmrazila štátu
Federálna vláda zmrazila štátu Minnesota časť financií pre program Medicaid
Zahraničné
Donald Trump
Trump prepísal dejiny: Najdlhší prejav v histórii USA! Odsúdeného Epsteina a krutú smrť v Minnesote však obišiel
Zahraničné

Odporúčame

PREŠOV: P. Rusiňák po oceňovaní Srdce na dlani: So seniormi robíme rôzne aktivity
PREŠOV: P. Rusiňák po oceňovaní Srdce na dlani: So seniormi robíme rôzne aktivity
Správy
PREŠOV: A. B. Gregorová o aktuálnom stave dobrovoľníkov na Slovensku
PREŠOV: A. B. Gregorová o aktuálnom stave dobrovoľníkov na Slovensku
Správy
Natálie Kočendová neplánuje syna očkovať
Natálie Kočendová neplánuje syna očkovať
Prominenti

Predseda Národnej rady Slovenskej
Slovensko rieši ropu z Chorvátska: Raši otvoril v Zagrebe kľúčovú tému ropovodu Adria
Domáce
FOTO Meteorológovia bijú na poplach:
Meteorológovia bijú na poplach: Západ čaká koncom týždňa SNEŽENIE a mráz!
Domáce
Fiasko s financovaním PS
Fiasko s financovaním PS zatriaslo aj známou neziskovkou: Sypeme si popol na hlavu, že sme to neodhalili!
Domáce
Polícia odhalila dvoch mužov: Heroín a metamfetamín predávali v Bratislave, hrozí im 15 rokov
Polícia odhalila dvoch mužov: Heroín a metamfetamín predávali v Bratislave, hrozí im 15 rokov
Bratislava

Český premiér Andrej Babiš
Český premiér, ako ho nepoznáme: Andrej Babiš vymenil sako za…POZRITE, staršie ročníky mu môžu závidieť!
Zahraničné
Žena močila na nábytok
Obrovský šok! Žena omočila byt cez Airbnb: Všetko si nakrúcala a zverejnila, chcela tým vzrušiť fanúšikov
Zahraničné
Cez Hormuz prešli od
Cez Hormuz prešli od konfliktu prvé lode: Irán povolil prechod priateľským plavidlám
Zahraničné
FOTO Plačková sa vytešuje z
Plačková po prvýkrát odhalila tvár svojej dcérky: Toto rozkošné bábo je naša chrumečka
Domáci prominenti
Lily Allen
Lily Allen vie ako byť sexi: Krajky, čipka, zvodné líčenie a dokonalé telo v negližé
Zahraniční prominenti
Judínyová sa objavila v
Judínyová po rokoch v spoločnosti: Na Let’s Dance len v podprsenke! Táto žena že má po 50-ke?!
Domáci prominenti
Let's Dance, Nela Pocisková
Tie sú ale rozkošné! Pocisková ukázala deti: Podobnosť s rodičmi? Ani náhodou! Na koho sa podali?
Let´s Dance

Slávna eskortka bije na
Slávna eskortka bije na poplach: Ak sa vám v spálni deje TOTO, prestaňte hľadať výhovorky a utekajte k lekárovi!
Zaujímavosti
Hnedé vajcia sú zdravšie
Hnedé vajcia sú zdravšie ako biele: Pravda alebo mýtus?
vysetrenie.sk
Kam miznú milióny SPERMIÍ,
Kam miznú milióny SPERMIÍ, ktoré nevyhrali? VIDEO Nová simulácia odhalila FASCINUJÚCI proces v našom tele
Zaujímavosti
Zaspíte do 2 minút?
Zaspíte do 2 minút? Youtuber otestoval TAJNÚ METÓDU vojakov a zistil, že TOTO je kľúčom k úspechu
Zaujímavosti

Dvojité ceny na pumpách sú vysoko diskriminačné: Brusel poslal vláde jasný odkaz, Fico už hovorí o predlžovaní opatrení!
Dvojité ceny na pumpách sú vysoko diskriminačné: Brusel poslal vláde jasný odkaz, Fico už hovorí o predlžovaní opatrení!
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Dopravcovia varujú pred kolapsom: Drahé palivo môže zastaviť dodávky tovaru, pocítia to všetci!
Dopravcovia varujú pred kolapsom: Drahé palivo môže zastaviť dodávky tovaru, pocítia to všetci!
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?

Bude pokračovať parádna fazóna Juraja Slafkovského? Online prenos zo zápasu Montreal – Carolina
Bude pokračovať parádna fazóna Juraja Slafkovského? Online prenos zo zápasu Montreal – Carolina
NHL
VIDEO Absolútny šok na Anfielde: Egyptská legenda oznámila nečakané rozhodnutie!
VIDEO Absolútny šok na Anfielde: Egyptská legenda oznámila nečakané rozhodnutie!
Premier League
Favorizovaná Nitra opäť s prehrou: Domáci Michalovčania zdolali súpera a nečakane vedú v sérii
Favorizovaná Nitra opäť s prehrou: Domáci Michalovčania zdolali súpera a nečakane vedú v sérii
Tipsport liga
Opäť tesné víťazstvo Slovana v Mikuláši: Liptáci prišli o nádej na konci zápasu gólom Dmowského
Opäť tesné víťazstvo Slovana v Mikuláši: Liptáci prišli o nádej na konci zápasu gólom Dmowského
Tipsport liga

Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy

Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
CV a motivačný list
Najväčší mýtus o produktivite: Celý čas to robíte zle a ani o tom neviete
Najväčší mýtus o produktivite: Celý čas to robíte zle a ani o tom neviete
Motivácia a produktivita
Milióny navyše na zamestnancov: Kde sa dnes oplatí pracovať?
Milióny navyše na zamestnancov: Kde sa dnes oplatí pracovať?
Zaujímavé pracovné ponuky
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
Vzťahy na pracovisku

25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Veľkonočný vajíčkový šalát: TOP spôsob, ako spotrebovať vajcia
Veľkonočný vajíčkový šalát: TOP spôsob, ako spotrebovať vajcia
Výber receptov
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Rady a tipy

Turecko práve predstavilo „kamikadze“ dronovú loď PİRANA. Nepriateľ ju uvidí až na poslednú chvíľu
Turecko práve predstavilo „kamikadze“ dronovú loď PİRANA. Nepriateľ ju uvidí až na poslednú chvíľu
Armádne technológie
Zo sovietskej ponorky K-278 Komsomolets už 30 rokov uniká rádioaktivita. Takto ovplyvňuje život v oceáne
Zo sovietskej ponorky K-278 Komsomolets už 30 rokov uniká rádioaktivita. Takto ovplyvňuje život v oceáne
Veda a výskum
Vedci objavili spôsob, ako znížiť nebezpečný brušný tuk. Celková váha pritom ale nemusí klesnúť
Vedci objavili spôsob, ako znížiť nebezpečný brušný tuk. Celková váha pritom ale nemusí klesnúť
Veda a výskum
Šéf AI firmy varuje: Generácia Z sa má pripraviť na nezamestnanosť okolo 30 percent
Šéf AI firmy varuje: Generácia Z sa má pripraviť na nezamestnanosť okolo 30 percent
Správy

Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd

Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Stavba domu
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Záhrada
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada

Na svadbe kolegyne som stretla tajomného muža: Keď som ráno zistila, o koho ide, prepadla som sa od hanby
Partnerské vzťahy
Na svadbe kolegyne som stretla tajomného muža: Keď som ráno zistila, o koho ide, prepadla som sa od hanby
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Žena močila na nábytok
Zahraničné
Obrovský šok! Žena omočila byt cez Airbnb: Všetko si nakrúcala a zverejnila, chcela tým vzrušiť fanúšikov
Letuška Solange Tremblayová prežila
Zahraničné
Spoveď letušky, ktorá prežila DESIVÚ haváriu na letisku v New Yorku: Život jej zachránila nečakaná vec
Nenada Markoviča omylom vyhlásili
Zahraničné
Obrovský škandál v nemocnici: Muža omylom vyhlásili za mŕtveho! Ten čelil veľkým problémom
Americký prezident Donald Trump.
Zahraničné
Experti v tom majú jasno: Trump je bezradný! Chce vycúvať z vojny s Iránom

Ďalšie zo Zoznamu