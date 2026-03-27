DRÁMA v priamom prenose: Pod rybármi sa rozlomil ĽAD a odniesol ich 2 km od brehu! Vrtuľníky v akcii

Ľad sa pod nimi rozlomil a odniesol ich 2 km od brehu!
Ľad sa pod nimi rozlomil a odniesol ich 2 km od brehu! (Zdroj: X/@JasADRxquisites)
OTTAWA - Pokojný deň na zamrznutom jazere sa v priebehu chvíľ zmenil na boj o život. V Kanade sa kus ľadu odtrhol so skupinou rybárov od brehu a začal ich unášať na otvorenú vodu.

Nepríjemný incident sa odohral v kanadskej provincii Ontário, kde sa 23 ľudí – muži, ženy aj deti – vybrali na nedeľný výlet spojený s rybolovom na zamrznutom Hurónskom jazere v oblasti Georgian Bay. Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že by sa pokojný deň mohol zmeniť na dramatickú záchrannú akciu.

Zlom nastal v momente, keď si jeden z účastníkov všimol na GPS zariadení, že sa nachádzajú na inom mieste než pred niekoľkými hodinami. Ukázalo sa, že veľká ľadová plocha, na ktorej stáli, sa medzičasom odtrhla od brehu a odniesla ich približne dva kilometre na otvorené jazero. Situácia sa rýchlo zhoršovala, informuje The New York Times. Vplyvom vetra sa ľad začal lámať na menšie kryhy, ktoré sa postupne vzďaľovali od seba. Väčšine ľudí sa síce podarilo udržať na ľade, no niekoľkí skončili v ľadovej vode.

Panika postupne narastala

Jeden z rybárov opísal dramatické chvíle, keď sa snažili dostať späť na breh. Najskôr sa pokúsili uniknúť jedným smerom, no ľad bol už oddelený. Keď to skúsili na opačnú stranu, zistili, že sa rozpadá aj tam. Vtedy si naplno uvedomili vážnosť situácie. Panika postupne narastala a niektorí dokonca volali svojim blízkym, aby sa s nimi rozlúčili.

Našťastie krátko nato zasiahli záchranné zložky. Na miesto dorazili policajné vrtuľníky, ktoré spustili evakuáciu. Počas približne dvojhodinovej akcie sa im podarilo postupne dostať do bezpečia všetkých ľudí – najskôr tých, ktorí spadli do vody, a následne aj zvyšok skupiny.

Máte len pár minút! TOTO sú tri kroky, ktoré musíte urobiť hneď po JADROVOM útoku, aby ste PREŽILI

Hoci sa incident skončil bez obetí, niektorí účastníci utrpeli podchladenie. Polícia po zásahu upozornila verejnosť, že ľad na jazerách už v tomto období nemusí byť bezpečný. Aj keď na prvý pohľad pôsobí pevne, v dôsledku oteplenia môže byť nestabilný a nebezpečný. Záchranári preto apelujú na ľudí, aby boli pri pohybe na zamrznutých vodných plochách mimoriadne opatrní. To, čo sa zdá byť bezpečné, sa totiž môže v priebehu chvíľ zmeniť na život ohrozujúcu pascu.

Ľad sa pod nimi
DRÁMA v priamom prenose: Pod rybármi sa rozlomil ĽAD a odniesol ich 2 km od brehu! Vrtuľníky v akcii
