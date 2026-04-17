Piatok17. apríl 2026, meniny má Rudolf, zajtra Valér

Macron vyzval mladých ľudí, aby vypli zariadenia a užili si život bez internetu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. (Zdroj: TASR/AP/Benoit Tessier, Pool Photo)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ - Deti by mali jeden deň za mesiac vypnúť svoje zariadenia a stráviť ho bez internetu, uviedol vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron. V tento deň by mali napríklad čítať, písať, hrať divadlo, tráviť čas s inými a spolu niečo znova budovať, povedal študentom v meste Villers-Cotterets, informuje o tom agentúra DPA.

Macron uviedol, že sociálne médiá oberajú mladšiu generáciu o pozornosť. Ľudia si podľa neho čoraz viac zvykajú na čas pred obrazovkou, preto je pre nich ťažšie prečítať si knihu, pozrieť film alebo mať trpezlivosť s inými. Klesajúca pozornosť je spojená aj s problémom osamelosti, zdôraznil. "Nechali sme vás v tejto džungli a okradli o vašu pozornosť," povedal prezident študentom. "Musíme spomaliť a pomôcť vás stať sa dospelými a predovšetkým občanmi."

Debata o zákaze sociálnych sietí pre deti

Macron presadzuje zákaz sociálnych médií pre deti mladšie ako 15 rokov. O príslušnom zákone diskutuje horná komora francúzskeho parlamentu. Voči plošnému zákazu schválenému v januári dolnou komorou vzniesol právne námietky výbor Senátu.

Francúzsky prezident vyjadril želanie, aby opatrenie platilo už od začiatku najbližšieho školského roka v septembri, čo odôvodnil obavami o vplyv času stráveného pred obrazovkami na vzdelanie a duševné zdravie mladých ľudí.

Viac o téme: DetiInternet FrancúzskoSociálne médiaEmmanuel Macron
Nahlásiť chybu

Ďalšie zo Zoznamu