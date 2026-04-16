Zelenskyj ocenený v Holandsku: Prevzal si Cenu štyroch slobôd

MIDDELBURG/HAAG - Prezident Volodymyr Zelenskyj si vo štvrtok v mene všetkých obyvateľov Ukrajiny v holandskom Middelburgu prevzal Cenu štyroch slobôd. Roosveltova nadácia pri udeľovaní ceny uviedla, že Zelenskyj a ukrajinský ľud ocenenie dostali ako uznanie ich odvážneho boja za slobodu a demokraciu za mimoriadne ťažkých okolností, keďže v boji za bezpečnosť Európy nasadzujú vlastný život. Informuje o tom agentúry AP a Reuters.
Ocenenie pripomína štyri slobody formulované americkým prezidentom Franklinom D. Rooseveltom 6. januára 1941 - slobodu názoru, slobodu vierovyznania, slobodu netrpieť chudobou a slobodu nežiť v strachu z vojny. Medzi laureátmi sú napríklad bývalí prezidenti USA John F. Kennedy a Jimmy Carter, disident a neskôr československý a český prezident Václav Havel či bojovník proti apartheidu a neskôr prezident Juhoafrickej republiky Nelson Mandela, bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová alebo tibetský duchovný vodca dalajláma.
Na slávnostnom odovzdávaní v meste Middelburg v provincii Zeeland, odkiaľ pochádzali Roosveltovi predkovia, sa zúčastnili aj holandský kráľ Viliam Alexander a premiér Rob Jetten, ktorý ocenil Zelenského gesto. „Veľa vypovedá o tom, že ste súhlasili s prevzatím tohto ocenenia len pod podmienkou, že tak urobíte v mene všetkých obyvateľov Ukrajiny,“ podotkol.
Zelenskyj po prevzatí ceny požiadal o chvíľu ticha pre 16 obetí ruského útoku v noci na štvrtok. „V Odese, Kyjeve a Dnepropetrovsku boli zranené desiatky ľudí a, bohužiaľ, je veľmi smutné, že tam tiež ľudia prišli o život. Sú to obyčajní ľudia, deti, civilisti, ktorých zabilo ruské šialenstvo,“ povedal. Vyzval, aby boli osoby zodpovedné za vojnové zločiny na Ukrajine potrestané v súlade s medzinárodným právom. „Nenechajte Rusko bez trestu,“ vyhlásil.
Cenu za slobodu nežiť v strachu dostala obeť znásilňovania Francúzka Gisele Pelicotová, ktorá sa stala symbolom boja za práva žien počas súdneho procesu s jej bývalým manželom. Čilská aktivistka Isidora Uribe Silvová si prevzala Cenu za slobodu netrpieť chudobou a Výbor na ochranu novinárov si odniesol Cenu za slobodu názoru. Nadácia z bezpečnostných dôvodov nezverejnila laureáta Ceny za slobodu vierovyznania.