LOZ udelilo Cenu Dávida predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Andrassymu

BRATISLAVA - Lekárske odborové združenie (LOZ) udelilo v sobotu (18. 4.) Cenu Dávida za rok 2025 predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomírovi Andrassymu a jeho tímu čestných kontrolórov. Informoval predseda LOZ Peter Visolajský.
„Ocenenie je vyjadrením uznania za ich odbornú a odvážnu prácu pri odhaľovaní závažných nedostatkov v slovenskom zdravotníctve. Minuloročná správa NKÚ pomenovala konkrétne príčiny, ako zo slovenského zdravotníctva unikajú financie, a poukázala aj na to, že ministerstvo zdravotníctva je obsadené lobistami napojenými na finančné skupiny. NKÚ upozornil vládu SR, že na tieto konkrétne pochybenia dopláca náš slovenský pacient,“ priblížil Visolajský.
LOZ ocenilo konštruktívnu prácu tímu
LOZ ocenilo konštruktívnu prácu tímu pod vedením Andrassyho, ako aj zistenia NKÚ. Odborári upozornili, že predseda NKÚ s jeho tímom čelia za svoju prácu tlakom a útokom a vyjadrili mu plnú podporu. „V mene Klubu predsedov LOZ chcem pánovi Andrassymu a jeho tímu úprimne poďakovať za ich odbornosť, odvahu a prácu v prospech pacientov a štátu. Ich zistenia jasne ukazujú, že ochrana verejného záujmu si vyžaduje nielen vedomosti, ale aj schopnosť čeliť tlakom silných záujmových skupín. Vážime si ich prácu pre slovenské zdravotníctvo, pretože ich práca pomáha našim pacientom “ dodal Visolajský.