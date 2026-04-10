Zelenskyj sľubuje opravu Družby: Práce výrazne napredujú, hotová má byť na jar

KYJEV - Ukrajina výrazne pokročila v opravách ropovodu Družba a dokončí ich počas jari, povedal podľa agentúry Reuters ukrajinský prezident Zelenskyj. Okolo ropovodu, ktorý do Európy prepravuje ruskú ropu, sa rozhorel ostrý spor medzi Bratislavou a Budapešťou na jednej a Kyjevom na druhej strane.
Ropovod Družba totiž na západe Ukrajiny v januári poškodil ruský dronový útok a Slovensko a Maďarsko odvtedy touto cestou nemôžu ruskú surovinu odoberať. Ich vlády obviňujú Kyjev, že opravy zdržiava. Ukrajina to popiera.
"Opravy dokončíme, pretože tak sme sa dohodli. Povedal som im, že to dorobíme na jar," povedal Zelenskyj. "Už sa toho urobilo veľa.. 2000. Zničený zásobník samozrejme nejde opraviť rýchlo," poznamenal tiež ukrajinský prezident.
Maďarsko blokuje pomoc Ukrajine
Pre spor o dodávky ruskej ropy Maďarsko zablokovalo unijnú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a nehodlá postoj zmeniť dovtedy, kým bude Družba znovu v prevádzke. Ceny energií sú jednou z veľkých tém pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami v Maďarsku. Podľa prieskumov strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, ktorý je pri moci od roku 2010, zaostáva za opozičným zoskupením Tisza. Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z brandže píše, že je pravdepodobné, že Ukrajina opravy na ropovode Družba dokončí tento mesiac.