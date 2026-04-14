Najvyšší správny súd má problém s peniazmi: Kandidátka upozorňuje na chýbajúci rozpočet na nájom aj slabé personálne obsadenie

BRATISLAVA - Pre kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Katarínu Benczovú, ktorú navrhlo päť sudcov NSS, patrí medzi priority zlepšenie komunikácie Kancelárie NSS so sudcami a asistentmi. Za problematické považuje aj chýbajúce financie na nájom budovy NSS, v tohtoročnom rozpočte ich podľa nej chýba 200.000 eur. Podotkla tiež, že NSS treba personálne posilniť. Benczová to odprezentovala na utorkovom zasadnutí Súdnej rady SR, ktorá má zvoliť kandidátku na novú predsedníčku NSS.
Personálne posilnenie súdu by sa podľa Benczovej dalo vyriešiť prechodom sudcov bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu SR na NSS, ktorý by mohla zabezpečiť novela zákona o sudcoch a prísediacich. Na otázku, ako by v pozícii predsedníčky NSS reagovala na politické útoky na súd odpovedala, že vecne a neutrálne. Tiež by sa nepúšťala do vyvodzovania konzekvencií alebo obviňovania. „Justícia má byť dôveryhodná a má sa starať o to, aby bola dôveryhodná aj tou cestou, že sa bude brániť,“ zdôraznila Benczová. Pred verejnou kritikou rozhodovacej činnosti jej kolegov by uprednostnila neutrálnu, odbornú diskusiu.
O funkciu predsedníčky NSS sa uchádza aj Petra Príbelská, ktorú navrhlo 14 sudcov NSS a sudcovské rady Správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila 9. januára voľbu kandidáta na funkciu predsedu NSS na 14. apríla. Urobila tak z dôvodu, že súčasnému predsedovi NSS Pavlovi Naďovi uplynie funkčné obdobie 18. mája.