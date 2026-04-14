Súdna rada nezvolila žiadnu kandidátku na predsedníčku NSS

BRATISLAVA - Súdna rada SR nezvolila na svojom utorkovom zasadnutí žiadnu kandidátku na predsedníčku Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. O tento post sa uchádzali Katarína Benczová, ktorú navrhlo päť sudcov NSS, a Petra Príbelská, ktorú navrhlo 14 sudcov NSS a sudcovské rady Správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Ani jedna nezískala dostatočný počet hlasov členov súdnej rady.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila 9. januára voľbu kandidáta na funkciu predsedu NSS na 14. apríla. Urobila tak z dôvodu, že súčasnému predsedovi NSS Pavlovi Naďovi uplynie funkčné obdobie 18. mája.