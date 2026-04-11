Sýria tvrdí, že zmarila útok na náboženského predstaviteľa krajiny

DAMASK - Sýrske ministerstvo vnútra v sobotu oznámilo, že v krajine zadržali päť osôb v súvislosti so sprisahaním s cieľom zaútočiť na nemenovaného náboženského predstaviteľa v hlavnom meste Damask. Podľa ministerstva bola táto bunka napojená na libanonské Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh, informuje o tom agentúra AFP.
Rezort vo vyhlásení rezort uviedol, že bezpečnostné sily sledovali osobu - ženu - pri pokuse „umiestniť výbušné zariadenie pred dom náboženskej osobnosti“ v blízkosti kostola v damaskej štvrti Báb Túmá. Bezpečnostné zložky zasiahli, zariadenie zneškodnili a zatkli všetkých piatich členov bunky. „Predbežné vyšetrovanie odhalilo napojenie bunky na libanonský Hizballáh a skutočnosť, že jej členovia absolvovali špecializovaný vojenský výcvik v zahraničí,“ dodalo ministerstvo vo vyhlásení.
Od 2. marca bojuje Hizballáh proti Izraelu po tom, čo zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe raketovou paľbou na Izrael s cieľom podporiť Irán, pripomína AFP. Hnutie zohralo kľúčovú úlohu v sýrskej občianskej vojne, kde bojovala po boku síl dnes už zosadeného sýrskeho exprezidenta Bašára Asada.