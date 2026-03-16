Pri útoku v blízkosti hranice so Sýriou boli zabití 6 proiránski bojovníci

BAGDAD - Pri pondelkovom útoku neďaleko irackej hranice so Sýriou zahynuli najmenej šiesti bojovníci z bývalej polovojenskej skupiny Hašíd aš-Šabí, uviedli dvaja predstavitelia bezpečnostných zložiek. Píše o tom agentúra AFP.
Bojovníci zo spomínanej skupiny - známej aj ako Sily ľudovej mobilizácie (PMF), ktoré sú teraz súčasťou irackých ozbrojených zložiek – boli zasiahnutí „sionistickým bombardovaním“, namiereným na „oficiálnu bezpečnostnú pozíciu patriacu Hašíd aš-Šabí“. Ďalší štyria bojovníci utrpeli zranenia, dodala skupina vo svojom vyhlásení. PMF odsúdili „opakovanú agresiu“ namierenú proti svojim silám.
Útok zasiahol kontrolný bod
Predstaviteľ skupiny predtým pre agentúru AFP uviedol, že útok zasiahol kontrolný bod pri vjazde do mesta al-Káim, na ktorom sa nachádzali aj príslušníci armády a polície. Z útoku najprv obvinil Spojené štáty.
PMF má silné väzby na Irán
PMF je koalícia prevažne šiitských ozbrojených skupín v Iraku, z ktorých mnohé majú úzke väzby na Irán. Vznikla v roku 2014, keď sa Irak snažil zastaviť postup teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Iracký parlament ich v roku 2016 formálne začlenil do štátnych bezpečnostných síl, ale mnohé frakcie si zachovali vlastné velenie a politické väzby. Niektoré z najvplyvnejších skupín – napríklad Katáib Hizballáh, Asáib Ahl al-Hakk (AAH) či organizácia Badr – majú úzke väzby na iránske Revolučné gardy. Irán ich dlhodobo podporuje finančne, výcvikom aj zbraňami.
Od začiatku vojny na Blízkom východe 28. februára boli základne patriace skupine Hašíd aš-Šabí zasiahnuté už niekoľkokrát, pričom útoky boli zamerané na ozbrojené skupiny podporované Teheránom. Tieto skupiny sú zároveň združené v aliancii s názvom Islamský odpor v Iraku, ktorá sa hlási ku každodenným útokom dronmi a raketami na americké základne v Iraku a v širšom regióne.