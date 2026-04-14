ŠOKUJÚCE Apple malo počas izraelských útokov ODSTRÁNIŤ zo svojich máp osady v Libanone!

SILICON VALLEY/BEJRÚT – Situácia na Blízkom východe je napätá už dlhé obdobie. Od apríla sa to navyše ešte zhoršilo, keď USA a Izrael podnikli spoločný letecký útok na Irán. Ten podporuje radikálne hnutia, ktoré pôsobia v rôznych krajinách regiónu. Príkladom je aj Libanon. V čase izraelských útokov malo Apple odstrániť na svojich mapách mestá a osady v jeho južnej časti.
Na sociálnej sieti X sa začala široká verejnosť špekulovať nad údajnými prekvapivými krokmi americkej spoločnosti Apple. Tá mala vymazať zo svojich máp osady v južnej časti Libanonu, teda bližšie pri hraniciach s Izraelom. Vyvolalo to paniku aj obvinenia, že gigant v oblasti elektroniky spolupracuje s Izraelom. Nie je ale žiadnym tajomstvom, že najväčším zahraničným partnerom Izraela sú práve USA. Informuje o tom Newsweek.
Izrael a Sýria bez zmien
Počas víkendu sa objavil na X príspevok od "Villgecrazylady", kde boli uverejnené obrázky a videá, na ktorých bola južná časť Libanonu takmer bez označenia mesta. V Izraeli a Sýrii sa ale oproti bežným mapám nič nezmenilo. Účet spravujú publicistka Ranie Khaleková a podnikateľka a influencerka Maria Nawfalová.
Apple malo podľa niektorých komentárov v reálnom čase odstrániť názvy libanonských osád a to v čase, keď Izrael podniká veľké letecké útoky v týchto častiach krajiny. Široká verejnosť obviňuje Apple z vymazania libanonskej histórie a/alebo z podpory izraelských útokov. Ku kritikom sa pridal aj nezávislý novinár Ethan Levins.
"Chcete mi tvrdiť, že spoločnosť s hodnotou 3 200 000 000 000 dolárov nemôže umiestniť overené a známe názvy miest v južnej časti Libanonu? Zámerne vymazali históriu Libanonu. Tieto mestá sú schopní pridať naspäť na mapy v priebehu pár minút."
Vyjadrenie Apple
Americký ginat poprel, že by z aplikácie Apple Maps vymazal akékoľvek libanonské mestá. "Údajne vymazané názvy osád a miest, ktorých zoznam koluje po sociálnych sieťach, sme ani nikdy nezaznačili na našich mapách. Naša najpodrobnejšia verzia aplikácie Apple Maps ešte nebola pre Libanon spustená," vyjadrilo sa Apple.
Online príspevky, ktoré tvrdia, že Apple náhle odstránil tieto označenia, zriedkakedy obsahujú porovnania pred a po, ktoré by dokazovali, že v minulosti boli na Apple Maps viditeľné. Problémy majú prameniť z veľkých medzier o informovanosti danej lokality a nie z toho, že v regióne prebieha vojna.