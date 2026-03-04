Napätie na hraniciach: Sýria zatvára priechod do Libanonu po varovaní Izraela!

(Zdroj: Getty Images)
DAMASK/BEJRÚT - Sýrske úrady v stredu oznámili, že po varovaní Izraela pred možným útokom na hraniciach zatvorí priechod Džajdat Jábús smerom do Libanonu. Pre Sýrčanov vracajúcich sa do vlasti ostane otvorený, píše stanica al-Džazíra.
Izraelská armáda v pondelok oznámila, že napriek prímeriu z roku 2024 podnikla vlnu útokov proti militantnému hnutiu Hizballáh po celom Libanone. Došlo k tomu po tom, čo boli z Libanonu vypálené projektily na sever Izraela. K útoku sa neskôr prihlásil Iránom podporovaný Hizballáh.