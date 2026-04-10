Rusko zakázalo štúdium na Stanforde: Univerzitu zaradilo medzi nežiadúce organizácie

Moskva 10. apríla (TASR) - Rusko v piatok zaradilo americkú Stanfordskú univerzitu na zoznam nežiadúcich organizácií a tým prakticky zakázalo svojim občanom štúdium na nej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na zozname sa nachádza už viac ako 300 mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií alebo nezávislých médií. Zaradená tam už bola aj Kalifornská univerzita v Berkeley či Yaleova univerzita.
Rusko kontroverzný zákon o nežiadúcich organizáciách prijalo v roku 2015, no pred vojnou na Ukrajine bol používaný len zriedka. Na jeho základe môže Moskva zakázať zahraničné organizácie, ktoré považuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Prípadná spolupráca s takto označenou nežiaducou organizáciou môže byť potrestaná pokutou alebo väzením.
Prestížnu Stanfordskú univerzitu založili v roku 1885 v Kalifornii a medzi jej absolventmi je doteraz spolu 36 nositeľov Nobelovej ceny.