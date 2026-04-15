Prezident Si Ťin-pching sa stretol s ruským šéfom diplomacie Lavrovom

PEKING - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v stredu v Pekingu stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, informovali čínske štátne médiá. Píše o tom agentúra AFP.
Lavrov je na dvojdňovej návšteve Číny, ktorej cieľom je posilniť vzájomné bilaterálne vzťahy a diskutovať o situácii na Blízkom východe a vojne na Ukrajine. Ruský minister sa stretol so Si Ťin-pchingom vo Veľkej sále ľudu v Pekingu deň po schôdzke so svojím čínskym rezortným kolegom Wangom Im, počas ktorej kritizoval snahy zamerané na „obmedzenie“ Ruska a Číny.
V komentároch, ktoré sa zrejme týkali Spojených štátov a ich spojencov, Lavrov povedal: „Snažia sa rozbiť (regionálnu spoluprácu) vytváraním malých blokových štruktúr zameraných na obmedzovanie Čínskej ľudovej republiky aj Ruskej federácie,“ uviedla ruská štátna agentúra RIA Novosti.
Peking a Moskva sú blízki hospodárski a politickí partneri, pričom ich vzťahy sa ešte viac prehĺbili po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, uviedla AFP. Wang I a Lavrov už 5. apríla telefonovali a dohodli sa na koordinácii postojov pri deeskalácii napätia na Blízkom východe.