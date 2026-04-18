Sobota18. apríl 2026, meniny má Valér, zajtra Jela

USA predĺžili výnimku na nákup sankcionovanej ruskej ropy naloženej na tankeroch

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Mathieu Pattier)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa predĺžila výnimku, ktorá krajinám umožňuje nakupovať sankcionovanú ruskú ropu a ropné produkty naložené na tankeroch, približne o ďalší mesiac. Krok prichádza napriek kritike spojencov a amerických poslancov, podľa ktorých Washington týmto postupom zmierňuje tlak na Moskvu počas jej vojny proti Ukrajine. Informuje o tom agentúra Reuters.

Výnimka ministerstva financií USA platí do 16. mája. Nahrádza predchádzajúcu 30-dňovú výnimku, ktorá vypršala 11. apríla. Nevzťahuje sa však na transakcie s Iránom, Kubou a Severnou Kóreou. Americký minister financií Scott Bessen pritom ešte v stredu uviedol, že Washington neobnoví výnimku pre ruskú ropu ani ďalšiu výnimku pre iránsku ropu, ktorej platnosť vyprší v nedeľu. Najnovšie opatrenie je súčasťou snáh americkej vlády o reguláciu svetových cien energie, ktoré počas americko-izraelskej vojny proti Iránu prudko vzrástli, napísal Reuters.

„Vzhľadom na to, že rokovania (s Iránom) naberajú na obrátkach, ministerstvo financií chce zabezpečiť, aby bola ropa k dispozícii tým, ktorí ju potrebujú,“ uviedol hovorca ministerstva financií. Prvá výnimka uvoľní sto miliónov barelov ruskej ropy, čo zodpovedá takmer dennej svetovej produkcii, uviedol osobitný vyslanec ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničím Kirill Dmitrijev. Podľa agentúry Reuters by výnimky mohli skomplikovať snahy Západu zbaviť Rusko príjmov na vojnu proti Ukrajine a dostať Washington do rozporu so spojencami. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že teraz nie je čas na uvoľnenie sankcií proti Rusku.

Ceny ropy na svetových trhoch v piatok klesli približne o deväť percent po tom, čo Irán dočasne znovu otvoril Hormuzský prieliv. Konflikt však už spôsobil výrazné narušenie globálnych dodávok energií a poškodil desiatky ropných a plynových zariadení na Blízkom východe.

Viac o téme: RuskoUSATankerRopaSankcie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Propagandista Kremľa Vladimir Solovjov
Hlas z Moskvy sa opäť ozval: VIDEO Brutálne slová o Európe a Orbánovi! Kritizoval aj Rusko
Zahraničné
Rusko zakázalo štúdium na
Rusko zakázalo štúdium na Stanforde: Univerzitu zaradilo medzi nežiadúce organizácie
Zahraničné
Jadrová elektráreň na Mesiaci?
Jadrová elektráreň na Mesiaci? Rusko a Čína odhalili TAJNÝ PLÁN, ktorý má byť realitou do TOHTO roku!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Maďarsko a Rusko uzavreli 12-bodový plán o užšom ekonomickom prepojení
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Prominenti
Kristína Kucianová bola hosťom v šou Neskoro večer
Kristína Kucianová bola hosťom v šou Neskoro večer
Prominenti
Omyl, z ktorého Kaliho takmer porazilo! Na dovolenku prišli o rok skôr: Úspory na 6 rokov boli fuč
Omyl, z ktorého Kaliho takmer porazilo! Na dovolenku prišli o rok skôr: Úspory na 6 rokov boli fuč
Prominenti

Domáce správy

V Tatrách bude platiť
V Tatrách bude platiť od sobotného poobedia mierne lavínové nebezpečenstvo
Domáce
Zvládli by ste MATURITU
Zvládli by ste MATURITU zo slovenčiny v roku 2026? Ukážte sa! KVÍZ s rovnakými otázkami, aké boli v testoch
Domáce
Od premiérov závisí, či
Od premiérov závisí, či sa nevrátia zlé vzťahy Slovenska a Maďarska, tvrdí Hrabko
Domáce
Brdárka láka na Čerešňové dni: Kvitnúce sady, miestne dobroty a zaujímavý program už tento víkend
Brdárka láka na Čerešňové dni: Kvitnúce sady, miestne dobroty a zaujímavý program už tento víkend
Košice

Zahraničné

Z výcviku NOČNÁ MORA:
Z výcviku NOČNÁ MORA: Dvaja vojaci utrpeli zranenia po strete s medveďom
Zahraničné
Aktualizujeme MIMORIADNY ONLINE Koniec prímeria?
MIMORIADNY ONLINE Koniec prímeria? Donald Trump hrozí bombami, Irán chce zatvoriť Hormuzský prieliv!
Zahraničné
Pes brutálne usmrtil dôchodcu,
Pes brutálne usmrtil dôchodcu, útok trval 45 minút: Majiteľ ide na 12 rokov do väzenia
Zahraničné
USA predĺžili výnimku na
USA predĺžili výnimku na nákup sankcionovanej ruskej ropy naloženej na tankeroch
Zahraničné

Prominenti

Laura Vizváryová
Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Domáci prominenti
Robo Grigorov
Roba Grigorova úplne vymazali: Umelec reaguje... Šokujúce slová!
Domáci prominenti
Najhoršie chvíle Štěpána z
Najhoršie chvíle Štěpána z Básnikov: Najprv prišiel o dcérku a potom aj o ženu!
Osobnosti
Kali v talkshow Neskoro
Omyl, z ktorého Kaliho takmer porazilo! Na dovolenku prišli o rok skôr: Úspory na 6 rokov boli fuč
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pikelinia floydmuraria
Žije v stenách a meno má po legendárnej kapele: Vedci objavili NENÁPADNÉHO DRAVCA, ktorý uloví aj obra!
Zaujímavosti
Aj OBĽÚBENÁ KLASIKA v
Aj OBĽÚBENÁ KLASIKA v posteli vás môže poslať k lekárovi: Odborníci varujú pred chybou, ktorú robí KAŽDÝ PIATY pár!
Zaujímavosti
Tieto potraviny najviac zahusťujú
Tieto potraviny najviac zahusťujú žlč a podporujú vznik žlčníkových kameňov
vysetrenie.sk
V semene si našiel
V semene si našiel DROBNÉ KRYŠTÁLIKY: Lekárka vysvetľuje, prečo tento TICHÝ PROBLÉM postihuje väčšinu mužov!
Zaujímavosti

Dobré správy

Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk

Ekonomika

Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Ropa prudko zlacňuje: Hormuzský prieliv je otvorený, americká blokáda Iránu trvá!
Ropa prudko zlacňuje: Hormuzský prieliv je otvorený, americká blokáda Iránu trvá!

Šport

Facky dostávajú po celom turnaji: Slováci počítajú góly po debakli proti Česku
Facky dostávajú po celom turnaji: Slováci počítajú góly po debakli proti Česku
Reprezentácia
Horúca aktualita: Slovensko ráta ďalšie ospravedlnenky a zranenia, na MS neprídu hviezdy z NHL a KHL
Horúca aktualita: Slovensko ráta ďalšie ospravedlnenky a zranenia, na MS neprídu hviezdy z NHL a KHL
MS v hokeji
Skvelá správa pre slovenskú reprezentáciu! Slovensko na MS posilní ďalší hráč z NHL
Skvelá správa pre slovenskú reprezentáciu! Slovensko na MS posilní ďalší hráč z NHL
MS v hokeji
Slovenskí hokejisti s cenným skalpom veľmoci: Potiahol obrovský talent Domonkos
Slovenskí hokejisti s cenným skalpom veľmoci: Potiahol obrovský talent Domonkos
Reprezentácia

Auto-moto

NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
Doprava
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
Novinky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Klasické testy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Doprava

Kariéra a motivácia

Firmám chýbajú kľúčové zručnosti: Kritické myslenie a AI znalosti sú najväčší problém
Firmám chýbajú kľúčové zručnosti: Kritické myslenie a AI znalosti sú najväčší problém
Aktuality
Rovnaký plat za rovnakú prácu: Parlament schválil prelomový zákon, firmy čakajú nové povinnosti
Rovnaký plat za rovnakú prácu: Parlament schválil prelomový zákon, firmy čakajú nové povinnosti
Aktuality
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Zaujímavé pracovné ponuky
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Kariérny rast

Varenie a recepty

Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Palacinky, lievance a waffle
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál

Technológie

Google chce, aby Gemini po tvojom súhlase využilo fotky, e-maily aj históriu na tvorbu personalizovaných obrázkov
Google chce, aby Gemini po tvojom súhlase využilo fotky, e-maily aj históriu na tvorbu personalizovaných obrázkov
Aplikácie a hry
Trump šokuje: USA vraj pomáhajú Iránu odstraňovať míny v Hormuzskom prielive
Trump šokuje: USA vraj pomáhajú Iránu odstraňovať míny v Hormuzskom prielive
Moderná vojna a konflikty
USA sa pripravujú na najhorší scenár, ak by Rusko odpálilo jadrovú zbraň vo vesmíre. Trénovali, ako by reagovali
USA sa pripravujú na najhorší scenár, ak by Rusko odpálilo jadrovú zbraň vo vesmíre. Trénovali, ako by reagovali
Armádne technológie
Tvoj poskytovateľ internetu vidí každú stránku, ktorú otvoríš. Toto nastavenie si zmeň, ak chceš viac súkromia
Tvoj poskytovateľ internetu vidí každú stránku, ktorú otvoríš. Toto nastavenie si zmeň, ak chceš viac súkromia
Bezpečnosť

Bývanie

Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení

Pre kutilov

Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Údržba a opravy
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Dvor a záhrada
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Okrasná záhrada
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rozhodujúce dni sú tu: Tieto znamenia čaká kariérny zlom medzi 20. a 25. aprílom
Zábava
Rozhodujúce dni sú tu: Tieto znamenia čaká kariérny zlom medzi 20. a 25. aprílom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Z výcviku NOČNÁ MORA:
Zahraničné
Z výcviku NOČNÁ MORA: Dvaja vojaci utrpeli zranenia po strete s medveďom
MIMORIADNY ONLINE Koniec prímeria?
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Koniec prímeria? Donald Trump hrozí bombami, Irán chce zatvoriť Hormuzský prieliv!
Pes brutálne usmrtil dôchodcu,
Zahraničné
Pes brutálne usmrtil dôchodcu, útok trval 45 minút: Majiteľ ide na 12 rokov do väzenia
Zvládli by ste MATURITU
Domáce
Zvládli by ste MATURITU zo slovenčiny v roku 2026? Ukážte sa! KVÍZ s rovnakými otázkami, aké boli v testoch

Ďalšie zo Zoznamu