USA predĺžili výnimku na nákup sankcionovanej ruskej ropy naloženej na tankeroch

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa predĺžila výnimku, ktorá krajinám umožňuje nakupovať sankcionovanú ruskú ropu a ropné produkty naložené na tankeroch, približne o ďalší mesiac. Krok prichádza napriek kritike spojencov a amerických poslancov, podľa ktorých Washington týmto postupom zmierňuje tlak na Moskvu počas jej vojny proti Ukrajine. Informuje o tom agentúra Reuters.
Výnimka ministerstva financií USA platí do 16. mája. Nahrádza predchádzajúcu 30-dňovú výnimku, ktorá vypršala 11. apríla. Nevzťahuje sa však na transakcie s Iránom, Kubou a Severnou Kóreou. Americký minister financií Scott Bessen pritom ešte v stredu uviedol, že Washington neobnoví výnimku pre ruskú ropu ani ďalšiu výnimku pre iránsku ropu, ktorej platnosť vyprší v nedeľu. Najnovšie opatrenie je súčasťou snáh americkej vlády o reguláciu svetových cien energie, ktoré počas americko-izraelskej vojny proti Iránu prudko vzrástli, napísal Reuters.
„Vzhľadom na to, že rokovania (s Iránom) naberajú na obrátkach, ministerstvo financií chce zabezpečiť, aby bola ropa k dispozícii tým, ktorí ju potrebujú,“ uviedol hovorca ministerstva financií. Prvá výnimka uvoľní sto miliónov barelov ruskej ropy, čo zodpovedá takmer dennej svetovej produkcii, uviedol osobitný vyslanec ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničím Kirill Dmitrijev. Podľa agentúry Reuters by výnimky mohli skomplikovať snahy Západu zbaviť Rusko príjmov na vojnu proti Ukrajine a dostať Washington do rozporu so spojencami. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že teraz nie je čas na uvoľnenie sankcií proti Rusku.
Ceny ropy na svetových trhoch v piatok klesli približne o deväť percent po tom, čo Irán dočasne znovu otvoril Hormuzský prieliv. Konflikt však už spôsobil výrazné narušenie globálnych dodávok energií a poškodil desiatky ropných a plynových zariadení na Blízkom východe.