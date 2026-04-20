Rusko zadržalo nemeckú občianku: Podozrivá je z prípravy teroristického útoku

MOSKVA - V juhoruskom Stravropoľskom kraji zadržali nemeckú občianku podozrivú z prípravy teroristického útoku. Údajne sa chystala vyhodiť do vzduchu objekt jednej z bezpečnostných zložiek. Podľa agentúry TASS to oznámila ruská tajná služba FSB. Z činu obvinila Ukrajinu, proti ktorej Rusko od februára 2022 vedie útočnú vojnu.
"Bol zmarený teroristický útok, ktorý kyjevský režim plánoval proti objektu orgánov činných v trestnom konaní s podielom nemeckej občianky narodenej v roku 1969," uviedla FSB.
Pri objekte v Pjatigorsku sa našlo výbušné zariadenie, ktoré žena mala v batohu. Po prehliadke batožiny pyrotechnici zistili, že ide o podomácky vyrobené zariadenie vybavené prvkami na zosilnenie následkov útoku, uviedli vyšetrovatelia. Potom bombu zneškodnili. Nemecko sa zatiaľ k zadržaniu svojej občianky nevyjadrilo.