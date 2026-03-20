Trump tvrdo zaútočil na NATO: Spojencov označil za „zbabelcov“ a „papierového tigra“

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok opäť verbálne zaútočil na spojencov zo Severoatlantickej aliancie (NATO) a na sociálnej sieti ich označil za „zbabelcov“ a „papierového tigra“, keďže nechcú pomôcť s opätovným otvorením Hormuzského prielivu. Informáciu priniesla televízia Sky News.
„NATO je bez USA PAPIEROVÝM TIGROM!“ napísal na svojej platforme Truth Social. Teraz, keď je Irán vojensky porazený a pre NATO predstavuje len veľmi malú hrozbu, sa krajiny Aliancie sťažujú na vysoké ceny ropy, ktoré sú nútené platiť, ale nechcú pomôcť s otvorením Hormuzského prielivu, čo by bol podľa neho „jednoduchý vojenský manéver“.
„Pre nich je to také ľahké, takmer bez rizika. ZBABELCI, my si to budeme PAMÄTAŤ!“ uzatvoril Trump. Ešte 17. marca prezident USA počas stretnutia s írskym premiérom Micheálom Martinom pritom vyhlásil, že USA pomoc NATO vlastne nepotrebujú, ale nečinnosť Aliancie považuje za „veľmi hlúpu chybu“.
Lídri Británie, Francúzska, Holandska, Nemecka, Talianska a Japonska, ku ktorým sa pridala aj Kanada, vo štvrtok v spoločnom vyhlásení vyjadrili pripravenosť prispieť k „primeraným“ snahám o zaistenie bezpečnej plavby cez Hormuzský prieliv, oficiálne sa však k ničomu nezaviazali. Vyjadrili tiež hlboké znepokojenie z eskalujúceho konfliktu na Blízkom východe a vyzvali Irán, aby prestal s vyhrážkami, kladením mín a blokovaním prielivu pre komerčnú lodnú dopravu.
Globálne ceny ropy prudko vzrástli v dôsledku vojny, ktorá vypukla 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael začali bombardovať Irán, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi v oblasti Perzského zálivu a prakticky úplnou blokádou Hormuzského prielivu, ktorý dôležitou prepravnou trasou pre ropu a skvapalnený zemný plyn.