Poľský Sejm prerokoval návrh zákona o partnerských zväzkoch v druhom čítaní

VARŠAVA - Poslanci poľského Sejmu v stredu v druhom čítaní prerokovali vládne návrhy zákonov o statuse najbližšej osoby vo vzťahu a o dohode o spoločnom spolužití. Vládne strany podporili ďalšie prerokovanie návrhov, opozičné strany Právo a spravodlivosť (PiS) a Konfederácia podali návrhy na ich zamietnutie. Informuje o tom varšavský spravodajca agentúra PAP.
Podľa návrhov by dve plnoleté osoby vrátane párov rovnakého pohlavia mohli uzatvoriť dohodu u notára, ktorá by po registrácii na matrike upravovala ich majetkové pomery, vyživovaciu povinnosť, právo na spoločné bývanie či prístup k zdravotným informáciám partnera. Predsedníčka mimoriadnej komisie Urszula Paslawska z Poľskej ľudovej strany (PSL) uviedla, že Poľsku sa otázka neformálnych zväzkov dlhodobo nedarí vyriešiť. Upozornila na potrebu reagovať na rozhodnutia súdov. Poslankyňa Anna Maria Žukowska z Ľavice označila návrhy za konzervatívne riešenie, ktoré nikomu neuberajú práva.
Poslanec Michal Wojcik (PiS) označil návrhy za útok na inštitút manželstva definovaný ústavou ako zväzok muža a ženy. Vyjadril obavu, že ide o prvý krok k legalizácii manželstiev osôb rovnakého pohlavia a adopciám detí takýmito pármi. Poslanci predložili v druhom čítaní ďalšie pozmeňujúce návrhy vrátane možnosti uzatvárať zväzky priamo na matrike či adopcie dieťaťa partnera. Návrhy sa preto vracajú na prerokovanie do komisie.
Šéf kancelárie poľského prezidenta Pawel Szefernaker v stredu uviedol, že prezident Karol Nawrocki vládny návrh zákona nepodporí. Podľa neho fakticky zavádza inštitút registrovaného partnerstva a približuje ho manželstvu. V Poľsku sa rozprúdila diskusia o nariadení ministerstva digitalizácie, ktorým reaguje na rozhodnutia súdov o povinnosti prepísať zahraničné sobáše párov rovnakého pohlavia do poľskej matriky. Podľa nového vzoru by sa vo formulároch sobášnych listov označenia „muž“ a „žena“ nahradili výrazmi „prvý z manželov“ a „druhý z manželov“. Delegát Konferencie poľských biskupov pre samosprávu biskup Andrzej Jež vyzval samosprávy na obranu tradičného chápania manželstva a rodiny. Predstavitelia niektorých samospráv vyhlásili, že nariadenie o prepise nebudú vykonávať.