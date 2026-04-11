Konzulka Ukrajiny, ktorá nafotila šteklivé AKTY, končí: Zverejnený dôvod prekvapil, je to horšie ako PORNO

KYJEV - Len krátko po vymenovaní prišla o funkciu. Ukrajinská diplomacia zasiahla po zverejnení fotografií, ktoré vyvolali ostrú kritiku.
Rýchly koniec nečakanej nominácie
Kariéra, ktorá sa len nedávno začala, sa skončila takmer okamžite. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí odvolalo z funkcie honorárnu konzulku v Dominikánskej republike Viktoriju Jakimovovú.
Do funkcie nastúpila len v polovici marca, no už po niekoľkých týždňoch prišiel zlom. Jej nominácia pritom od začiatku vyvolávala otázniky.
Kritika už pri vymenovaní
Podľa médií jej výber prekvapil aj na Ukrajine. Dovtedy bola totiž známa skôr ako modelka vystupujúca pod umeleckým menom „Secret Weapon“, nie ako osoba s diplomatickými skúsenosťami.
Na kritiku reagovala s tým, že každá žena má právo presadiť sa v profesii, ktorú si vyberie. Zdôraznila tiež, že v Dominikánskej republike žije už od roku 2014 a funkciu vykonávala bez nároku na plat, čo je pri honorárnych konzulátoch bežné.
Problémom neboli fotografie
Jej odvolanie však napokon nesúviselo s jej minulosťou modelky, ktorá bola verejne známa. Rozhodujúcim momentom sa stali fotografie, na ktorých mala na hlave tradičnú ruskú čelenku – takzvaný kokošnik.
Tento bohato zdobený prvok ruského ľudového odevu má dlhú históriu, no v súčasnom kontexte vojny Ruska proti Ukrajine ide o mimoriadne citlivý symbol.
Pre predstaviteľku ukrajinskej diplomacie to bolo podľa kritikov neprijateľné gesto.
Rezort reagoval rýchlo
Ako uviedol britský denník The Sun, ministerstvo po „dodatočnom preverení“ rozhodlo o odobratí jej akreditácie už dva týždne po vymenovaní.
Zároveň avizovalo sprísnenie výberu budúcich kandidátov na podobné pozície, aby sa podobné prípady neopakovali.
Nepomohli ani staršie kontakty
Jakimovová sa v minulosti stretla aj s kráľom Karolom III, ešte v čase, keď bol britským korunným princom. Ani tento kontakt jej však nepomohol zmierniť dôsledky aktuálnej kauzy.
Na sociálnych sieťach sa titulu nevzdala
Nie je známe, ako odvolaná konzulka rozhodnutie prijala. Na sociálnych sieťach však zatiaľ nezmenila svoju prezentáciu.
Na Instagrame sa naďalej označuje ako „Consul Honoraria“ a v profilovej fotografii pózuje so zbraňou v odvážnom kostýme pripomínajúcom uniformu.