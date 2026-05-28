Tarabov rezort stopol prieskum antimónu a zlata v Malých Karpatoch

BRATISLAVA - Prieskumné územie Trojarová v Malých Karpatoch, ktorému dalo zelenú v septembri 2022 ministerstvo pod ministom Jánom Budajom a štátnym tajomníkom Michalom Kičom, je minulosťou. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým zrušilo prieskumné územie Trojarová určené pre držiteľa prieskumného územia, spoločnosť Slovak Antimony Corporation.
Pre vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu je vraj kľúčové, že envirorezort chráni verejný záujem a v tejto súvislosti nevydal žiadne nové povolenie ani súhlas na geologický prieskum a že akákoľvek budúca ťažba by musela najskôr prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie.
„Rozhodnutie sekcie odpadov a geológie ministerstva dalo jasnú bodku za možnou ťažbou antimónu a zlata v Malých Karpatoch. Rovnako je vizitkou nekompetentnosti a farizejstva vedenia envirorezortu za Budaja s Kičom, ktoré dalo zelenú prieskumnému územiu na toxický antimón a ktoré sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a koliduje s európsky významnými chránenými územiami,“ zdôraznil Taraba.
Ministerstvo v prvostupňovom rozhodnutí v tlačovej správe konštatuje, že ďalšia existencia prieskumného územia Trojárová, je v rozpore s verejným záujmom, najmä ochranou životného prostredia a zdravia obyvateľov, ktorý prevažuje nad subjektívnymi záujmami držiteľa prieskumného územia, a ktorý bol preukázaný v konaní.