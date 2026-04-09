DESIVÉ zábery z Brazílie: Olympijský štadión v PLAMEŇOCH, zhorela celá strecha! Zasahovali desiatky hasičov

RIO DE JANEIRO - Mohutný požiar dnes zachvátil strechu Velodrómu v olympijskom parku v brazílskom Rio de Janeiro. S ohňom bojovalo asi 60 hasičov, ktorým sa ho po niekoľkých hodinách podarilo dostať pod kontrolu. Pri požiari nebol nikto zranený a tiež sa podarilo uchrániť artefakty v Olympijskom múzeu, informovala agentúra Reuters.
Hasiči boli privolaní na miesto požiaru po štvrť na päť ráno miestneho času (po štvrť na desať SELČ). "Zasahovalo šesť hasičských jednotiek s podporou viac ako 20 vozidiel a špecializovaných tímov," uviedli hasiči. Velodromo Olímpico do Rio je krytá cyklistická dráha postavená v Olympijskom parku v Barra da Tijuca v Rio de Janeiro. Velodróm bol vybudovaný pre letné olympijské hry v roku 2016, kde hostil dráhové cyklistické súťaže. Aréna má kapacitu približne 5800 divákov.
V areáli Velodrómu sídli tiež Olympijské múzeum, kde sú expozície a historické artefakty z olympijských hier vrátane olympijskej pochodne alebo medailí. Hasiči bojovali proti ohňu vo vnútri budovy aj vonku a podarilo sa im zabrániť, aby sa požiar rozšíril na ďalšie objekty.
Velodróm v Riu je najväčšie a najvýznamnejšie stredisko dráhovej cyklistiky v Brazílii a slúži ako tréningová základňa nielen pre národný cyklistický tím, ale tiež pre vzpieračov. Už v roku 2017 vypukol dvakrát požiar na streche stavby, ktorý spôsobil menšie škody.