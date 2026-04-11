Jarné požiare na vzostupe: Hasiči varujú pred nebezpečným vypaľovaním

TRENČÍN - Počet požiarov v prírodnom prostredí s príchodom jari a oteplením každoročne narastá. Často vznikajú počas jarného upratovania, keď ľudia spaľujú suchú trávu, lístie alebo konáre po orezávaní stromov. Hasiči v tejto súvislosti v sobotu na sociálnej sieti pripomenuli, že vypaľovanie suchej trávy, kríkov a porastov zákon zakazuje a ľuďom za toto konanie hrozí pokuta.
Okrem samotného vypaľovania býva častou príčinou požiarov aj nedbanlivosť pri spaľovaní biologického odpadu. „Oheň sa môže najmä vplyvom vetra veľmi rýchlo rozšíriť, pričom dokáže spôsobiť rozsiahle škody na majetku, prírode a zároveň ohroziť zdravie či životy ľudí,“ zdôraznilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Upozornilo, že vypaľovanie suchej trávy, kríkov a porastov je zákonom zakázané. „HaZZ preto apeluje na občanov, aby pri jarnom upratovaní dvorov a záhrad nepoužívali oheň. V prípade možnosti odporúčame biologický odpad kompostovať alebo využiť organizovaný zber a odvoz tohto typu odpadu,“ doplnilo.
Za porušenie zákazu plošného vypaľovania tráv a porastov môže fyzickej osobe v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi hroziť pokuta až do výšky 331 eur, v prípade právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov môže pokuta dosiahnuť až 16.596 eur, dodal HaZZ.