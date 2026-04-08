V Žiline zasahovali hasiči pri požiari domu: Škodu vyčíslili na 70-tísíc eur

ŽILINA - Profesionálni hasiči zo Žiliny a Kysuckého Nového Mesta zasahovali v utorok (7. 4.) pri večernom požiari strechy rodinného domu v žilinskej mestskej časti Vranie. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, materiálna škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 70.000 eur.
Na operačné stredisko bol požiar ohlásený krátko pred 18.30 h. Profesionálnych hasičom pri likvidácii požiaru asistovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Vranie. „Jednotka rozoberala strešnú konštrukciu a zasahovala z vnútornej aj vonkajšej strany tromi C prúdmi,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľom priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 70.000 eur. „Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru je nevyhovujúci stav komínového telesa,“ dodali hasiči.