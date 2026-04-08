Streda8. apríl 2026, meniny má Albert, zajtra Milena

V Žiline zasahovali hasiči pri požiari domu: Škodu vyčíslili na 70-tísíc eur

Ilustračné foto
Ilustračné foto
ŽILINA - Profesionálni hasiči zo Žiliny a Kysuckého Nového Mesta zasahovali v utorok (7. 4.) pri večernom požiari strechy rodinného domu v žilinskej mestskej časti Vranie. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, materiálna škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 70.000 eur.

Na operačné stredisko bol požiar ohlásený krátko pred 18.30 h. Profesionálnych hasičom pri likvidácii požiaru asistovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Vranie. „Jednotka rozoberala strešnú konštrukciu a zasahovala z vnútornej aj vonkajšej strany tromi C prúdmi,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľom priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 70.000 eur. „Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru je nevyhovujúci stav komínového telesa,“ dodali hasiči.

Brankár Prešova Samuel Vyletelka po výhre Prešova: Spokojná práca a veľmi dobrý výkon
Brankár Prešova Samuel Vyletelka po výhre Prešova: Spokojná práca a veľmi dobrý výkon
Hráč Dukly Trenčín Miloš Bubela: Hralo sa v tempe, mali sme veľa nepremenených šancí
Hráč Dukly Trenčín Miloš Bubela: Hralo sa v tempe, mali sme veľa nepremenených šancí
Útočník Humenného Filip Vaško po zápase v Skalici: Chceli sme tri body
Útočník Humenného Filip Vaško po zápase v Skalici: Chceli sme tri body
Lavínové nebezpečenstvo stúpa: Vetrom previaty sneh z posledného sneženia ohrozuje Tatry
Na cestách Žilinského kraja zomreli v tomto roku štyria ľudia
Vo Vyšnokubínskych skalách našli
Hasiči a polícia zasahovali pri tragickej udalosti: V roklíne našli telo osoby bez známok života
Rozsiahly požiar zničil strechu domu vo Vraní pri Žiline – hasiči bojovali s plameňmi, škoda 70 000 eur
Rozsiahly požiar zničil strechu domu vo Vraní pri Žiline – hasiči bojovali s plameňmi, škoda 70 000 eur
Trhy reagujú na prímerie USA a Iránu! Ceny ropy začali okamžite prudko klesať
KĽDR odpálila viacero balistických rakiet: Projektily smerujú k Japonskému moru
Bývalý francúzsky prezident Nicolas
Sarkozy popiera financovanie z Líbye: Tvrdí, že neprijal peniaze pre svoju predvolebnu kampaň
Príslušníci ICE postrelili hľadaného
ICE zasiahli v Kalifornii! Muž sa pokúsil prejsť agenta autom, postrelili ho
Charlieho anjeli
Charlieho anjeli po 50 rokoch: Stále sú to kočky!
FOTO Čachre machre v Let´s
Čachre machre v Let´s Dance: Tanečníkov odstavili na druhú koľaj! S kým si zatancujú hviezdne tváre?
Christopher Schwarzenegger
Syn Arnolda Schwarzeneggera to dokázal: Toto robil 5 rokov a z tučka je sexi chlap!
Premiéra seriálu Sľub. Na
Dzuríková si kopla do scenáristov Sľubu: Seriálová choroba! Toto im vyčíta
Neurovedec odhalil kód k
Neurovedec odhalil kód k vašim biologickým hodinám: Stačí vám svetlo a tento JEDNODUCHÝ PLÁN!
Veda v koncoch! Teleskop
Veda v koncoch! Teleskop Jamesa Webba našiel planétu, ktorá podľa všetkých pravidiel NEMALA EXISTOVAŤ
Pozvali ju na TROJKU,
Pozvali ju na TROJKU, no nastalo PEKLO! Mladá žena opísala NAJHORŠIU noc svojho života
Drepy u žien: Koľko
Drepy u žien: Koľko by mala žena zvládnuť podľa veku a koľko zvládnete vy?
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
Pokazené auto cára zmenilo históriu: Tento unikátny model prvého auta u nás musíte vidieť (foto)
Pokazené auto cára zmenilo históriu: Tento unikátny model prvého auta u nás musíte vidieť (foto)
Doplácame na pomoc Ukrajincom? Štát ukázal jasné čísla, realita vás môže prekvapiť!
Doplácame na pomoc Ukrajincom? Štát ukázal jasné čísla, realita vás môže prekvapiť!
Premiér Fico avizuje novinku: Načrtol opatrenie, ktoré by malo pomôcť tisícom cestujúcich!
Premiér Fico avizuje novinku: Načrtol opatrenie, ktoré by malo pomôcť tisícom cestujúcich!
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?

VIDEO Dva body Slafkovského a víťazstvo k tomu: Montreal si brúsi zuby na parádny počin
VIDEO Dva body Slafkovského a víťazstvo k tomu: Montreal si brúsi zuby na parádny počin
Lindsey Vonnová chystá veľké prekvapenie: Moja rodina je zdesená, ale ja o tom uvažujem!
Lindsey Vonnová chystá veľké prekvapenie: Moja rodina je zdesená, ale ja o tom uvažujem!
Pred pár dňami stál na lavičke reprezentácie: Futbalovú Európu zasiahla nečakaná smrť legendy
Pred pár dňami stál na lavičke reprezentácie: Futbalovú Európu zasiahla nečakaná smrť legendy
Výborný futbal a skvelý výkon Neuera v bráne: Bayern Mníchov dobyl Santiago Bernabéu
Výborný futbal a skvelý výkon Neuera v bráne: Bayern Mníchov dobyl Santiago Bernabéu
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Ako byť produktívny aj po práci? Tieto triky vám zmenia večery
Ako byť produktívny aj po práci? Tieto triky vám zmenia večery
Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Teória všetkého nemusí byť len sen. Vedci ukázali, že kvantové javy sa týkajú aj obyčajnej hmoty
Teória všetkého nemusí byť len sen. Vedci ukázali, že kvantové javy sa týkajú aj obyčajnej hmoty
USA mohli prísť o tajnú technológiu protiraketovej obrany: citlivý komponent THAAD sa objavil v Sýrii
USA mohli prísť o tajnú technológiu protiraketovej obrany: citlivý komponent THAAD sa objavil v Sýrii
Bol Ježiš zabalený v Turínskom plátne? Vedci ho opäť skúmali a nová DNA analýza priniesla zaujímavé zistenia
Bol Ježiš zabalený v Turínskom plátne? Vedci ho opäť skúmali a nová DNA analýza priniesla zaujímavé zistenia
Vedci si myslia, že našli prvého predka človeka, ktorý chodil vzpriamene. Neprišiel však z Afriky
Vedci si myslia, že našli prvého predka človeka, ktorý chodil vzpriamene. Neprišiel však z Afriky
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma

6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
Jedna farba takmer na všetko? Pri domácich projektoch to môže byť veľká výhoda
Jedna farba takmer na všetko? Pri domácich projektoch to môže byť veľká výhoda
Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Dominika Cibulková chce schudnúť ešte 5 kíl: Po prvom meraní odborníčka prezrádza, čo je najdôležitejšie
Dominika Cibulková chce schudnúť ešte 5 kíl: Po prvom meraní odborníčka prezrádza, čo je najdôležitejšie
Prieskum, ktorý LÁME situáciu
Prieskum, ktorý LÁME situáciu aj v opozícii: Šimečka nie je na čele, predbehol ho TENTO muž!
Trhy reagujú na prímerie USA a Iránu! Ceny ropy začali okamžite prudko klesať
ONLINE Irán a Izrael súhlasia s prímerím: Rokovania sa začnú, spor o Libanon pretrváva
Trump označil prímerie s Iránom za úplné víťazstvo: USA majú kontrolu nad iránskym uránom

