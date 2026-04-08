Hasiči v plnom nasadení: Zasahujú pri požiari na streche opustenej budovy v Bratislave

Hasiči zasahujú pri požiari na streche opustenej budovy v Bratislave. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari odpadu na streche opustenej budovy na Mýtnej ulici v Bratislave. Požiar nahlásili krátko po 11.00 h. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Požiar spôsobil silné zadymenie. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar v krátkom čase lokalizovali. Aktuálne na mieste prebieha vyhľadávanie skrytých ohnísk pomocou termovíznej kamery a ich dohášanie,“ priblížili z HaZZ. Pri udalosti zasahujú hasiči so štyrmi kusmi hasičskej techniky.
