Česko po Orbánovej prehre prichádza o spojenca: Macinka a Vystrčil komentujú voľby

PRAHA - Prehrou maďarského premiéra Viktora Orbána v parlamentných voľbách Česko podľa ministra zahraničných vecí ČR Petra Macinku stratilo spojenca v Európskej únii. Podľa stanice ČT24 tak reagoval na priebežné výsledky parlamentných volieb v Maďarsku.
Šéf českej diplomacie uviedol, že s novou maďarskou vládou chce mať nadštandardný vzťah. Dodal, že výsledok nie je pre konzervatívcov zlá správa.
Drvivé víťazstvo a veľká zodpovednosť
Predseda Senátu Miloš Vystrčil na priebežné výsledky reagoval, že ide o drvivé a veľmi zaväzujúce víťazstvo. „Maďarskí voliči odmietli politiku Viktora Orbána a volili zmenu. Vnímam to ako dobrú správu a nádej pre Maďarsko a povzbudenie pre Európu,“ napísal na sociálnej sieti X.
Je podľa neho potrebné oceniť, že doterajší maďarský premiér Viktor Orbán priznal porážku a zagratuloval Magyarovi k víťazstvu. Zároveň však podľa Vystrčila platí aj to, že Orbán sa nikdy nevzdá. Dodal, že Magyar si zaslúži uznanie za to, ako dokázal v kampani mobilizovať ľudí a nadchnúť ich pre sľubovanú zmenu.
Odmietnutie Orbánovej politiky
„Ďakujem maďarským voličom aj za to, že odmietli spôsoby správania a politiku, ktorú u nás v Česku mnoho politikov považuje za svoj vzor a príklad,“ napísal šéf českého Senátu s tým, že pred Maďarskom je ešte veľa práce.
Pri sčítaní vyše 97 percent hlasov vedie strana Tisza so ziskom 53,63 percenta, strana Fidesz zatiaľ získala 37,77 percenta hlasov. V 199-člennom parlamente by tak víťaznej Tisze pripadlo 138 kresiel a Fideszu 55.