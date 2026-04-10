OBROVSKÝ požiar skladu! Na mieste zasahovalo množstvo hasičov: ŠOKUJÚCE Podpaľačom bol zamestnanec, celé si to natočil!

KALIFORNIA – Na západnom pobreží USA začal horieť obrovský sklad. Po príchode hasičov sa už prakticky nič nedalo zachrániť. Navyše oheň nevznikol z nedbanlivosti, ale úmyselne. Šokujúce je, že na svedomí to mal zamestnanec spoločnosti.
V utorok ráno kalifornského času zasahovali hasiči v okrese Ontário na západnom pobreží USA. Vo veľkom sklade spoločnosti Kimberly-Clark začalo horieť a hrozilo, že oheň prenikne aj na ďalšie budovy v okolí. Plamene sa bohužiaľ šírili veľmi rýchlo, pretože išlo o sklad papiera. Informuje o tom ABC 7.
Pre požiar sa zrútila celá strecha. Na mieste zasahovalo až 175 hasičov. Zo skladu museli evakuovať najmenej 20 zamestnancov. Na sociálnej sieti sa v tom čase objavilo video, ako niekto zapaľuje oheň v sklade na viacerých miestach. Útočník použil toaletný papier. Išlo o ten istý sklad v Ontariu, pri ktorom zasahovali hasiči.
Polícia sa k záznamu dostala a zatkla zamestnanca spoločnosti Chamela Abdulkarima (29), ktorého obvinili z podpaľačstva. Pre spoločnosť pracoval ako distribútor (NFI Industries).
"Dostali sme echo, že niekto uverejnil video na sociálnych sieťach," uviedla polícia pre Los Angeles Times. Autor záznamu sa počas založenia požiaru z pohľadu prvej osoby sťažuje na nízky plat a popritom zakladá v sklade požiar na viacerých miestach. Hasiči uviedli, že podozrenie z podpaľačstva bolo očividné, pretože oheň sa šíril príliš rýchlo.
Požiar vypukol krátko po polnoci miestneho času. Z miesta neboli hlásené žiadne väčšie úrazy. Hasiči si najprv mysleli, že oheň vypukol po skrate nejakého prístroja. Publikované video na sociálnych sieťach ale všetko odhalilo. Budova slúžila ako sklad pre papierové výrobky od rôznych značiek.